Видео: летающая Tesla врезалась в гараж

На сегодняшний день по дорогам бегает больше миллиона электрокаров Tesla. Тем не менее, любое происшествие с ними до сих пор привлекает всеобщее внимание, даже если оно не связано с автопилотом или аккумулятором.

На трассе неподалеку от калифорнийского города Ковина дорожный патруль обратил внимание на Tesla Model 3, совершившую опасное перестроение.

Когда полиция начала преследование лихача, тот резко ускорился и ушел от погони, но далеко все-таки не уехал.

На большой скорости водитель не справился с управлением, машину занесло, она ударилась задней частью о фонарный столб, потом перелетала через припаркованные машины, и врезалась в угол гаража, который тут же рухнул, погребя ее под обломками.

Удивительно, но после такой эпичной аварии водитель Tesla, кажется, не получил каких-либо серьезных травм. По крайней мере, он успел выбраться из машины и удрал еще до того, как на шум вышли хозяева дома. Его спутница получила легкие ранения и была доставлена в больницу. Сообщается, что водитель Tesla был задержан на следующий день.