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21.10.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Видео: летающая Tesla врезалась в гараж

Текст: Григорий Гомельчук

На сегодняшний день по дорогам бегает больше миллиона электрокаров Tesla. Тем не менее, любое происшествие с ними до сих пор привлекает всеобщее внимание, даже если оно не связано с автопилотом или аккумулятором.

Фото: скриншот с youtube.com
В Швеции сгорели электрокары Tesla, но Илон Маск не виноват

На трассе неподалеку от калифорнийского города Ковина дорожный патруль обратил внимание на Tesla Model 3, совершившую опасное перестроение.

Когда полиция начала преследование лихача, тот резко ускорился и ушел от погони, но далеко все-таки не уехал.

На большой скорости водитель не справился с управлением, машину занесло, она ударилась задней частью о фонарный столб, потом перелетала через припаркованные машины, и врезалась в угол гаража, который тут же рухнул, погребя ее под обломками.

Удивительно, но после такой эпичной аварии водитель Tesla, кажется, не получил каких-либо серьезных травм. По крайней мере, он успел выбраться из машины и удрал еще до того, как на шум вышли хозяева дома. Его спутница получила легкие ранения и была доставлена в больницу. Сообщается, что водитель Tesla был задержан на следующий день.

#Tesla