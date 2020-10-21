Новости

ФАС признала Tele2 виновным в незаконном повышении цен на связь 12:33
В кабмине предлагают отменить нулевую пошлину на вывоз сырой древесины 12:29
Власти Москвы опровергли существование базы данных посетителей клубов 12:28
Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ 12:18
Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ 12:12
МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников 12:11
В Новосибирске скончалась девушка, упавшая с дамбы после фотосессии 12:01
В Подмосковье задержаны педагоги погибшего при взрыве мальчика 11:51
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах 11:30
Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в России 11:27
В Москве женщина отдала ребенка бездомным 11:26
Более 5 тысяч именных деревьев высадят в парках Москвы в 2020 году 11:21
"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в билеты по России 11:20
Роуминг между Россией и Беларусью подешевеет с 1 ноября 11:17
Американские СМИ сообщили о счете Трампа в китайском банке 11:17
Вырос спрос на дальневосточный гектар 11:13
Фильм "Аванпост" Егора Баранова выйдет в формате сериала на ТВ 11:09
Ломаченко дрался против Лопеса с травмированным плечом 11:04
Более 200 москвичей откликнулись на проект "Давай дружить!" 10:51
В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе 10:49
Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре 10:40
В Ярославле начался суд о поджоге с восемью погибшими 10:36
Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда 10:23
Мэрия Екатеринбурга пояснила призыв выгонять людей без масок из транспорта 10:22
Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
21.10.2020 12:12
Рубрика: Власть

Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ

Текст: Галина Мисливская

Ежегодно в России в обход закона заготавливается до 30 млн кубометров древесины, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на "правительственном часе" в Совете Федерации, посвященном совершенствованию госполитики в лесной отрасли.

"Неучтенная, заготовленная нелегально древесина, по экспертным оценкам, составляет ежегодно от 10 до 30 млн. куб. метров. Но реальных объемов, к сожалению, не знает никто", - сказала она.

По словам вице-премьера, главная причина - отсутствие должного контроля и учета лесозаготовок. "Сегодня никто не сопоставляет объем заготовленной древесины и право на его заготовку на конкретной делянке. Продать можно любой объем, не подтверждая легальность его происхождения", - пояснила она.

Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины от заготовки на делянке до фиксации на складе. "В случае, если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, сделки блокируются, легальность не подтверждается, реализация древесины невозможна", - рассказала Абрамченко.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Контроль за лесными инвестпроектами будет ужесточен

Кроме того, предлагается установить контроль за всей техникой, которая работает в лесу, через систему ГЛОНАСС и обязательную регистрацию в отраслевой информационной системе. "Нелегально работающая лесозаготовительная техника должна изыматься", - подчеркнула вице-премьер.

Эти и другие мероприятия вошли в план по декриминализации и развитию лесного комплекса, который правительство утвердило 1 октября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Вице-премьеры Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года