Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ

Ежегодно в России в обход закона заготавливается до 30 млн кубометров древесины, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на "правительственном часе" в Совете Федерации, посвященном совершенствованию госполитики в лесной отрасли.

"Неучтенная, заготовленная нелегально древесина, по экспертным оценкам, составляет ежегодно от 10 до 30 млн. куб. метров. Но реальных объемов, к сожалению, не знает никто", - сказала она.

По словам вице-премьера, главная причина - отсутствие должного контроля и учета лесозаготовок. "Сегодня никто не сопоставляет объем заготовленной древесины и право на его заготовку на конкретной делянке. Продать можно любой объем, не подтверждая легальность его происхождения", - пояснила она.

Чтобы изменить эту ситуацию, необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины от заготовки на делянке до фиксации на складе. "В случае, если на любом последующем шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, сделки блокируются, легальность не подтверждается, реализация древесины невозможна", - рассказала Абрамченко.

Кроме того, предлагается установить контроль за всей техникой, которая работает в лесу, через систему ГЛОНАСС и обязательную регистрацию в отраслевой информационной системе. "Нелегально работающая лесозаготовительная техника должна изыматься", - подчеркнула вице-премьер.

Эти и другие мероприятия вошли в план по декриминализации и развитию лесного комплекса, который правительство утвердило 1 октября.