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Рубрика: В мире

Во Франции семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя

Во Франции в рамках расследования дела об убийстве радикальным исламистом учителя в ходе начальных слушаний обвинения могут быть предъявлены семи задержанным. Об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на свои судебные источники.

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По их данным, перед судом предстанут двое несовершеннолетних, которых подозревают в предоставлении террористу за деньги информации о преподавателе; отец радикала, активно критиковавший убитого; исламистский активист и три товарища нападавшего, сопровождавшие его при покупке оружия. Остальные задержанные по делу о теракте освобождены, пишет ТАСС, ссылаясь на агентство. Ранее полиция сообщила о задержании 16 человек, шестеро из которых во вторник вечером были выпущены на свободу.

Напомним, 16 октября в пригороде Парижа исламист обезглавил учителя истории, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда из еженедельного журнала политической сатиры Charlie Hebdo. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммунюэль Макрон назвал это убийство терактом и призвал французов сплотиться в условиях этого нападения. Национальная церемония прощания с убитым учителем состоится 21 октября.

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