Авиагруппа отправилась к месту посадки космического корабля "Союз МС-16"

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа вылетела в Казахстан, в расчетный район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-16".

"Десять вертолетов Ми-8МТВ5-1, два самолета Ан-12 и один Ан-26 вылетели с оперативных аэродромов в Жезказгане, Байконуре и Караганде", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы округа. В расчетный основной район посадки, расположенный в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган, будет доставлено необходимое оборудование, личный состав поисково-спасательной группы и бригада медиков. Всего задействованы более 200 специалистов.

Посадка аппарата запланирована на 05:55 мск. Точные координаты приземления рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26. Напомним, на Землю возвращаются космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди. Корабль с экипажем отстыковался от Международной космической станции в 02.32 мск. В атмосферу Земли спускаемый аппарат должен войти в 05.32 мск.