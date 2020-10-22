Экипаж МКС встретят на Земле при повышенных мерах безопасности

Дюжина вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два Ан-12, а к ним в придачу двадцать единиц спецтехники на земле, включая шесть поисково-эвакуационных машин "Синяя птица". Такими силами готовятся встречать рано утром 22 октября в казахстанской степи спускаемый аппарат с двумя российскими космонавтами и астронавтом НАСА. Вчера и сегодня их имена на устах у коллег, друзей, журналистов и, конечно, в молитвах самых близких людей.

Эти волнения были всегда, а на фоне новой волны коронавируса только обострились. Инженеры, баллистики, связисты беспокоятся о том, чтобы их расчеты и техника не подвели, а специалисты поисково-спасательной службы и врачи думают о том, как быстрее обнаружить спускаемый аппарат и с максимальной надежностью защитить иммунную систему космонавтов, ослабленную в невесомости, от встречи с CОVID-19 в условиях земной гравитации.

Как сообщили накануне в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, все специалисты и спасатели, которые будут встречать экипаж МКС, сдали тесты на коронавирус. А саму эту группу сократили, насколько возможно, в количественном отношении и жестко проинструктировали: при обеспечении посадки и встрече экипажа соблюдать необходимую дистанцию и другие санитарно-гигиенические меры.

Более того - эвакуацию космонавтов планируется организовать по ускоренному варианту. С первых же минут после вскрытия спускаемого аппарата их обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, а медики прямо на месте оценят состояние здоровья после перегрузок. Проведут первичный осмотр, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут при необходимости оперативную медицинскую помощь. После этого на вертолетах Ми-8 экипаж доставят в Жезказган, откуда уже самолетом в Москву.

В поисково-спасательной группе Центрального военного округа заблаговременно позаботились о том, чтобы все привлекаемые специалисты прошли барьерную термометрию, а также сдали тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний. Группы обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками, а наземная и авиационная техника обработана дезинфицирующими растворами.

Погода в расчетном месте посадки - юго-восточнее Жесказгана - ранним утром 22 октября обещает быть не самой лучшей: дождь, средняя видимость до 10 километров, западный ветер 5-7 метров в секунду с порывами до пятнадцати, а температура не выше плюс восьми. По словам Героя России Юрий Гидзенко, испытавшего на себе, что такое посадка в спускаемом аппарате при сильных порывах ветра, космонавтов и сегодня "поболтает" при спуске на парашюте, а уже на земле капсулу "Союза МС-16" может протащить на какое-то расстояние. Но космонавты - народ тренированный и к таким неприятностям изначально готовы.

"Эй, Серега, я вижу твою ракету из космоса" - написал Иван Вагнер в своем аккаунте в ВКонтакте, когда удалось заснять стартующий с Байконура "Союз МС-17" с экипажем Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс. Может, и ему в ответ уже сегодня друзья напишут: "Привет, Ваня! Мы следили с орбиты за вашей посадкой. С возвращением на родную Землю!".

"РГ" и наши читатели ждут обратную посылку с орбиты

В спускаемом аппарате транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди должны привезти с собой подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами научных экспериментов. А также некоторые другие памятные предметы и личные вещи, которые были с ними в космическом полете.

За дня до возвращения с орбиты, 19 октября, бортинженер корабля "Союз МС-16" и МКС-63 Иван Вагнер провел первый в своем роде сеанс прямой двухсторонней видеосвязи с "Российской газетой", нашими героями и читателями - участниками проекта "Цепочка Памяти".

Ответил на вопросы школьников, педагогов, своих земляков и журналистов. А перед этим обратился с личным приветствием к ветерану войны, бывшему фронтовому связисту А.К. Дручкову.

И пообещал ему вернуть на Землю штандарт 354-й стрелковой дивизии, доставленный на борт МКС в год 75-летия Победы как символ воинской доблести и памяти о погибших героях - известных и безымянных, ставших навсегда однополчанами Неизвестного солдата.