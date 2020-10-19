В понедельник, 19 октября 2020 года, авторы, герои и друзья "Российской газеты" вышли на прямую двухстороннюю связь с Международной космической станцией, куда ранее был доставлен и каждый день совершает по 15-16 оборотов вокруг Земли штандарт Совета ветеранов 354-й стрелковой дивизии - одного из прославленных соединений Великой Отечественной.

Эта послевоенная реликвия, которую оставшиеся в живых фронтовики передавали друг другу по эстафете, осенью прошлого года побывала в "Российской газете" на премьере фильма "Один за всю дивизию" - о бывшем связисте Александре Дручкове, который с недавних пор держит эту связь в одиночку. Именно тогда и родилась идея поднять символ доблести и фронтового братства на космическую высоту, а уже потом, как было завещано ветеранами, передать штандарт в музей Юрия Гагарина на его родине в Смоленской области. Почему туда? Дивизия полковника Алексеева вела в тех местах кровопролитные наступательные бои. И что ни день - теряла десятки, а то и сотни своих бойцов.

Сформированная в Пензенской области, она приняла крещение огнем на 41-м километре Ленинградского шоссе, где теперь мемориал "Штыки" и откуда к Кремлевской стене перенесены останки Неизвестного Солдата. Освобождала Подмосковье, сражалась под Ржевом, на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, Германии. А командиром дивизии с момента ее формирования был, как уже сказано, полковник, а затем генерал Дмитрий Алексеев из старинного поморского села Ворзогоры на берегу Белого моря в Архангельской области. Теперь именем комдива и именем 354-й дивизии названы школы, музеи в разных городах и проспект в Зеленоградском административном округе Москвы.

И так счастливым образом совпало, что сейчас завершает на борту МКС свою первую вахту земляк комдива Алексеева - космонавт России Иван Викторович Вагнер. Он родился там же, на Русском Севере, через сорок лет после Победы - 10 июля 1985 года. А родиной ему стал поселок Североонежск в Плесецком районе. Это 950 километров к северу от Москвы и 250 - к югу от Архангельска. Рядом река Онега, которая течет на север и впадает в Белое море. И там же, посреди архангельской тайги, - испытательные и стартовые площадки ракетодрома Плесецк, который стали называть космодромом уже после того, как в семье Виктора и Светланы Вагнер появился сын…

В понедельник космонавт России Иван Вагнер, который до этого вел заочный диалог с подписчиками в социальных сетях, вышел на прямую двухстороннюю связь с "Российской газетой", нашими читателями и героями.

В год 75-летия Победы на борт МКС доставлен и каждый день совершает по 15-16 оборотов вокруг Земли штандарт 354-й стрелковой дивизии

Добрый день, Иван Викторович. Мы видим вас на связи с "Российской газетой". Как вы нас слышите?

Иван Вагнер: Слышу вас хорошо. Слышно ли меня?

Да, прекрасно! Можем часы сверять: ровно в 11.25, как было намечено, увидели вас, а рядом с вами видим ту самую реликвию, о которой уже рассказали участникам этой встречи и нашим читателям. Сейчас вас видят земляки из Североонежска, где вы родились, на связи - Плесецк, Онега и губернатор родной для вас Архангельской области. А еще родина Юрия Гагарина - это уже Смоленская область, Зеленоград, Санкт-Петербург, педагоги и школьники из Подмосковья и Пензенской области. С нами ветеран войны, бывший связист 354-й стрелковой дивизии Александр Константинович Дручков. Ему уже 94 года, но он вас видит и внимательно слушает…

Иван Вагнер: Александр Константинович, вам отдельное - здравия желаю. Этой весной, в канун 75-летия Победы, на борт МКС была доставлена микрокопия Знамени Победы, а сейчас вместе с нами на МКС совершает полет вокруг Земли штандарт одного из прославленных соединений Великой Отечественной войны - 354-й стрелковой дивизии, которая сформирована в Пензенской области и приняла крещение в сражении под Москвой. Нам рассказывали, что этот знак воинской доблести в Совете ветеранов дивизии передавали друг другу по эстафете. А сейчас он вместе с нами высоко над Землей… Благодаря этой посылке с Земли мы получили символическую возможность воздать должное с космической орбиты всем погибшим в годы Великой Отечественной войны, известным и безызвестным героям, однополчанам Неизвестного солдата. А в вашем лице, уважаемый Александр Константинович, рады приветствовать ветеранов-фронтовиков, кто воевал до победы и потом через долгую жизнь пронес фронтовое братство и память о погибших боевых товарищах. Желаем здоровья и активного долголетия. Мы вами гордимся и держим равнение.

Как вы думаете, что это за «минипустыня» среди тайги и гор? Этот песчаный массив, находящийся в предгорьях хребта Кодар — #ЧарскиеПески.



Пески окружены болотами и лиственничной тайгой, что в сочетании с хребтом #Кодар делает это место уникальным и безумно красивым! pic.twitter.com/dbMYLDHKjc — Ivan Vagner (@ivan_mks63) October 18, 2020

Благодарим, Иван Викторович. А как со связью в поселке Рамзай Пензенской области?

Дручков Александр Константинович: Я очень хорошо слышу. Большое спасибо Ивану Викторовичу - прославили нашу дивизию на весь мир. Я сейчас один остался из 354-й… И к вам большая просьба: когда вы благополучно вернетесь к нам на Землю, передайте этот штандарт в музей на родине Юрия Гагарина. Мы будем очень рады, и я как один-единственный из всей дивизии ветеран, буду очень вам благодарен.

Иван Вагнер: Обязательно передадим, Александр Константинович.

Мы поддерживаем, желаем удачи и надеемся, чтобы ваш очень насыщенный полет завершился также достойно, как было во все дни до этого. Будем рады встречать вас на Земле и желаем успеха экипажу, который принимает у вас космическую вахту. А теперь перейдем к вопросам, которые приготовили школьники из Кузнецка, Зеленограда, Североонежска и поселка Бужарово в Истринском районе Московской области.

Вопрос из школы № 14 города Кузнецка: Какие научные эксперименты, которые сейчас проводятся на станции, вы считаете самыми важными. А какой эксперимент - самым интересным?

Иван Вагнер: По моему мнению, наверное, самый важный эксперимент - это эксперимент "Сепарация". В рамках этого эксперимента мы пытаемся ввести в штатный строй систему регенерации воды из урины. Эти технологии будут применяться в длительных полетах, когда-то и к Марсу. Поэтому очень важный эксперимент. Ну а если говорить об интересных, то, наверное, самый интересный эксперимент сегодня на российском cегменте - 3D-биопринтер. Где есть возможность печатать биологические ткани. Например, уже напечатаны фрагменты костей и щитовидная железа мыши.

Эстафету передаем школе № 1353 Зеленограда, которая носит имя командира дивизии Алексеева.

Семен Урожай, ученик кадетского класса зеленоградской школы имени генерала Дмитрия Федоровича Алексеева: Как быстро тренированный человек привыкает к невесомости? И какие при этом у вас были ощущения?

Иван Вагнер: Человек в принципе привыкает ко всему, надо начинать с этого. Тренированный человек привыкает быстрее. Если говорить об остром периоде адаптации к невесомости, то он где-то длится 14 дней. И в этот период сильные вестибулярные расстройства наблюдаются. Бывает, вплоть до тошноты. Но за первые пять дней все встает на свои места.

Ориентироваться поначалу сложно: непонятно, где верх, где низ. Только по тому, как выглядят модули, мы понимаем, где у нас пол, где потолок, где стены. Так что рассинхронизация движений в первое время наблюдается, через две недели уже, как показывает практика, кто прибывает на станцию, привыкают к невесомости. Ну, полное привыкание и на уровне физиологии, адаптации организма происходит через 2-3 месяца.

Спасибо. А теперь - ваши земляки. Они очень ждали мгновения обратиться к вам напрямую.

Маргарита Журавлева, школьница из Североонежска: Мы стали очень переживать, когда у вас на борту обнаружилась утечка воздуха. Удалось ли найти и устранить причину?

Иван Вагнер: Мы в течение трех крайних недель занимались этой задачей как основной. Все свободное время на это тратили. Перепробовали множество различных способов, потому что утечка очень маленькая. Все штатные средства, которые у нас есть, не могут ее регистрировать, то есть она ниже нижнего порога чувствительности приборов.

За это время мы провели очень много работы. Всю ночь закрывали люки, проверяли герметичность того или иного отсека. И наконец-то определили отсек, где была утечка. После этого мы попросили Землю отключить всю нагрузку и совместно с ЦУПом в Королеве проводили очень много работы. В том числе ультразвуковым искателем пытались найти место утечки. И это не получилось. Пытались инфракрасной камерой: была идея - есть утечка - есть падение давления и, соответственно, падение температуры. Но тоже неудачно. Искали специальными индикаторами потока, которые у нас существуют. Использовали стетоскоп. Отключали всю нагрузку, чтобы "услышать" утечку. Все не работало.

Мы делали сами, руками, много индикаторов потока: флажки на ниточках, конфетти из пенопласта, из берушей, из салфеток. Все это распределяли по переходной камере, где предполагалась утечка, снимали все это на камеру, закрывали люк. Заклеивали пакетом разные места, проклеивали сварные швы... В итоге в один из вечеров мы взяли пакетик с чаем, разорвали его и распылили весь этот чай по переходной камере. Через сутки увидели, как чаинки собрались в месте утечки! Получается, благодаря чаю мы нашли место утечки. Сейчас мы его изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место на долгое время.

Прямая речь

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области:

- Очень приятно приветствовать всех участников. Иван Викторович, здравствуйте. Мы с вами заочно знакомы, когда я был в Плесецком районе, встречался с вашими родителями, они замечательные люди, передавайте им привет (при случае из космоса). Я, как и многие участники этого сеанса, в первый раз общаюсь с МКС - это для меня большая честь.

Родители Ивана Викторовича мне много рассказывали о его детстве, о том, как он шел к своей цели. Поправьте меня, если я не прав, - с самого детства он мечтал стать космонавтом и добивался своей цели. Это очень хороший пример для всех молодых ребят.

Иван Викторович, вы очень творческий человек. Я подписался в "Инстаграм" на ваш аккаунт и слежу за фотографиями, которые вы делаете: они уникальные, мало такого мы в жизни видели. Поэтому предлагаю по вашему возвращению организовать фотовыставку, чтобы в Архангельской области могли увидеть красоту, которую вы снимаете из космоса, и чтобы вы могли рассказать о том, как правильно добиваться своих целей и как надо к ним идти.

Иван Вагнер: Эта идея мне нравится. Скоро увидимся и обсудим!

Космические гости или как я снимал новый timelapse



Друзья, давно у нас не было timelapse-видео, исправляю ситуацию! Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, т.е. во время полёта между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние... pic.twitter.com/8UwJZ6S8jb — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Юлия Чернышова, директор школы № 14 имени 354-й стрелковой дивизии города Кузнецка Пензенской области:

- "Российская газета" помогает творить чудеса, объединяя нас, разбросанных по разным координатам пространства и времени. По словам наших школьников, это было "вау!". Представьте только, наш Никитка из одиннадцатого класса держал в руках штандарт 354-й дивизии, когда были в Москве на Красной площади. А сейчас этот же штандарт держит в руках космонавт на орбите. Мы сделали общий снимок на фоне экрана. Видели бы вы глаза этого Никитки. Я спрашиваю у него, ты расчесаться забыл, или у тебя волосы дыбом встали. А он только смог прошептать: "Я не знаю…" У меня самой до сих пор мурашки пробегают. Так через личные переживания, через эмоции рождается самая крепкая любовь к малой родине, гордость за отцов и дедов. Это мы и называем - Цепочка Памяти. Теперь и наши дети знают, что это такое.

Сергей Златогорский, глава администрации города Кузнецка Пензенской области:

- Поверьте, для сегодняшних мальчишек и девчонок это был очень важный день. Мне повезло в свое время пообещаться с космонавтами. Тогда я понял, это люди - особой касты: открытые, порядочные, грамотные. Мне всегда хотелось на них равняться. Думаю, и сегодня у детей останутся яркие впечатления, которые они пронесут через всю жизнь. В прошлом году одной из школ Кузнецка мы присвоили имя Юрия Гагарина. Такая инициатива была оформлена еще в 1961 году и с тех пор лежала в столе. Мы ее реализовали. Равно как и другой школе присвоили имя 354-й стрелковой дивизии, в которой сражались наши земляки. Для нас это большое дело. Вы помогаете новым поколениям прочувствовать, что такое патриотизм, распробовать на вкус, ощутить здесь и сейчас. Спасибо вам за это.

Подготовили Татьяна Сухановская (Архангельск) и Наталья Саванкова (Пенза).