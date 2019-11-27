"Один за всю дивизию": премьера в Медиацентре "Российской газеты"

В год 70-летия Победы под штандартом 354-й стрелковой дивизии собралось четверо ветеранов-фронтовиков. Нынче на места боев смог приехать только бывший связист Александр Константинович Дручков. Завтра, 28 ноября, в Медиацентре "Российской газеты" состоится премьерный показ документального фильма "Один за всю дивизию".

Теперь он - Заслуженный работник сельского хозяйства, Почетный гражданин Пензенской области. А в середине войны - семнадцатилетний Сашка-Огонек, приписавший себе полгода, чтобы взяли учиться в радиошколу. С июня 44-го воевал в одной дивизии с отцом - Константином Алексеевичем Дручковым. Через Белоруссию и Польшу дошел до немецкого Штральзунда, где и встретил Победу. Домой вернулся завидным женихом - с медалью "За отвагу" и орденом Красной Звезды.

Вместе с женой Верой поднял на ноги крепкую семью, а под чутким партийным руководством - два совхоза в разных концах Пензенской области и пригородный учхоз. В нынешнем сентябре отметил свои 93 - уже не по исправленной метрике, в как мама родила…

А 354-я стрелковая дивизия, в которой вместе воевали отец и сын Дручковы, была сформирована в Пензенской области, 27-29 ноября 1941 года переброшена к Москве и приняла боевое крещение на 41-м километре Ленинградского шоссе, где теперь мемориал "Штыки" и откуда перенесены к Кремлевской стене останки Неизвестного Солдата. В дальнейшем вела кровопролитные бои на Истринском водохранилище и в других районах Подмосковья, зимой 1942 года - под Гжатском, летом-осенью 42-го и зимой 43-го - под Зубцовом, Сычевкой и Ржевом.

Под ее знаменами воевали и погибали уроженцы разных мест - с берегов Суры и Волги, с Днепра и Пинеги, из Узбекистана и Белоруссии… А командиром 354-й дивизии с момента ее формирования в 1941 году был полковник, а затем генерал Дмитрий Федорович Алексеев из старинного поморского села Ворзогоры, что на берегу Белого моря в Онежском районе Архангельской области. Теперь его именем и именем 354-й дивизии названы школы, музеи в разных городах и проспект в Зеленоградском административном округе Москвы.

Фильм подготовлен творческой группой "Российской газеты" в рамках совместного с Минобороны проекта "Звезды Победы" и нацелен на сохранение памяти о павших защитниках Отечества и тех, кому выпало пронести эту память до наших дней.

Вместе с главным героем про однополчан Неизвестного солдата рассказывают дети и внуки погибших на войне и совсем недавно ушедших ветеранов.

На первый показ приглашены родные А.К. Дручкова из Пензы и Кузнецка, семьи других фронтовиков из Москвы и Подмосковья, руководители Пензенской области и города Кузнецк, главы городов и регионов, где пролегал боевой путь 354-й дивизии, а также педагоги, руководители школьных и муниципальных музеев, историки, краеведы, партнеры проекта "Звезды Победы" из Центрального архива и Главного управления кадров Минобороны РФ, представители СМИ, волонтеры.

Досье "РГ"

354-я дивизия в цифрах и фактах

На момент боевого крещения 354-я стрелковая дивизия, переброшенная к Москве 16 литерными эшелонами, насчитывала 11 263 человека. За 3 года и 5 месяцев войны несколько раз обновилась, потеряв убитыми и ранеными без малого три первоначальных состава.

За успешные наступательные действия в Беларуси награждена орденами Красного Знамени, Суворова II степени, в январе 1944-го ей присвоено почетное наименование "Калинковичская". Семь бойцов и командиров из 354-й дивизии удостоены звания Герой Советского Союза, один стал полным кавалером ордена Славы. А бывший комбат 1203-го стрелкового полка Магомед Гамзатов, представленный в 1944 году к званию Герой Советского Союза, но не получивший его, в 1997-м, в возрасте 78 лет, удостоен звания Герой России.