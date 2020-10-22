Блогер на Lamborghini в уличной гонке убил водителя Skoda

На трассе около города Хофхайма в Германии произошла авария с участием 730-сильного Lamborghini Aventador S и Skoda Fabia, стоившая водителю малолитражки жизни.

По свидетельству очевидцев, ДТП предшествовала уличная гонка, в которой помимо Lamborghini Aventador S участвовали два других спортивных автомобиля - Porsche и Lamborghini Aventador Roadster. Водитель Lamborghini не справился с управлением, его автомобиль столкнулся с двигавшейся попутно Skoda, и две машины мгновенно объяло пламя.

Водитель Lamborghini, 29-летний интернет-блогер иранского происхождения Навид Альфа, сумел выбраться их горящей машины, женщине, которая была за рулем Skoda, спастись не удалось. Серьезных травм Навид не получил и после оказания медицинской помощи был помещен под арест. Арестован и 26-летний водитель Porsche. Водитель второго Lamborghini, некто 34-летний Рамзи Азакир, объявлен в розыск.

Lamborghini, участвовавший в фатальном ДТП, находился в собственности Навида и был зарегистрирован в Дубае. На одном из видео, опубликованных блогером на своей странице в соцсети, он управлял автомобилем на скорости свыше 200 км/ч удерживая руль лишь одной рукой, в другой же руке находился мобильник, на который производилась съемка.