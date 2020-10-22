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22.10.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Большой кроссовер Hyundai Palisade определился с моторами для России

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai получила одобрение типа транспортного средства самого большого кроссовера в своей линейке - Palisade. Было известно, что модель будет продаваться в России, но до сих пор не уточнялось, с какими силовыми агрегатами.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Hyundai Palisade можно будет купить с бензиновым V6 объёмом 3.5 литра, мощность которого составляет привлекательные с точки зрения налогообложения 249 л.с. Вторым мотором, доступным для кроссовера, будет хорошо известный турбодизель объёмом 2.2 литра мощностью 200 л.с.

Оба мотора агрегатируются 8-диапазонным "автоматом" и сертифицированы с передним и полным приводом, но это не означает, что модель будет доступна во всех указанных в ОТТС конфигурациях.

Производство Hyundai Palisade для российского рынка организуют на заводе "Автотор" в Калининграде.

Ранее сообщалось, что Hyundai Palisade выйдет на рынок в ограниченной спецверсии Cosmos - таких машин будет выпущено 100 экземпляров, один из бонусов к покупке - монета, побывавшая на МКС.

#Hyundai