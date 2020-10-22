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22.10.2020 23:56
Рубрика: Спорт

ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" в первом туре группового раунда ЛЕ

Текст: Максим Домчев
Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью в австрийским "Вольфсбергом" 1:1 в первом туре группового раунда Лиги Европы УЕФА. В составе армейцев отличился Адольфо Гайч.
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

ЦСКА свой первый матч нынешнего группового раунда Лиги Европы УЕФА проводил в Австрии против местного "Вольфсбергам". У армейцев достаточно много игроков получили повреждения и не смогли помочь команде. В их числе и ключевой игрок - Марио Фернандес.

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В атаке Виктор Ганчаренко доверил место не Фепдору Чалову, а аргентинцу Адольфо Гайчу. И тренерское чутье его не подвело. В самом начале встречи именно Гайч смог воплотить в гол точную передачу Николы Влашича.

В дальнейшем на поле шла равная игра с небольшим перевесом хозяев. И в конце тайма оборона ЦСКА дрогнула. Виктор Васин рукой дернул соперника за футболку, и арбитр незамедлительно указал на точку. С пенальти Михаэль Линдль был точен.

В перерыве Ганчаренко выпустил на поле Алана Дзагоева и Чидера Эджуке. После этого игра армейцев в атаке стала намного интереснее. Позже на замену Гайчу вышел Федор Чалов. Эджуке и Чалов могли изменить счет, но первому не хватило точности, а второй с близкого расстояния попал в защитника.

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Матч завершился вничью - 1:1. Единственное, что огорчило - игроки ЦСКА заработали шесть желтых карточек. Учитывая не самую большую обойму игроков это по ходу турнира может добавить проблем.

В следующем туре ЦСКА принимает загребское "Динамо". Матч пройдет в Москве 29 октября.

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