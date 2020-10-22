Гасперини прокомментировал первый гол Миранчука за "Аталанту"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини похвалил россиянина Алексея Миранчука, забившего мяч в первой встрече за "Аталанту".

Первый гол Алексея Миранчука за Аталанту, это космос 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/I5nos5LI25 — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) October 21, 2020

Миранчук вышел на замену в концовке матча Лиги чемпионов против датского "Мидтьюлланна" и установил окончательный счет - 4:0. Ассистировал Алексею в голевом эпизоде Йосип Иличич.

"Миранчук забил прекрасный гол. Это хорошо для него. Я бы хотел также подчеркнуть наши действия в обороне. Мы правильно защищались и использовали свои моменты впереди", - приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним: Миранчук перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" минувшим летом за 14,5 миллиона евро. Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан на пять лет.