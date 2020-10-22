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22.10.2020 12:59
Рубрика: Общество

Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

Текст: Ольга Игнатова

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что если британская компания AstraZeneca продолжила испытания вакцины от коронавируса, то, скорее всего, смерть участника исследований не связана с вакцинацией.

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"Когда будет доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека", - подчеркнул Гинцбург в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее сообщалось, что скончался один из участников испытаний вакцины британской компании AstraZeneca. При этом причина смерти не раскрывается, так же, как и тот момент, получил ли доброволец плацебо (обманку, не лекарство) или активный препарат. Но после смерти добровольца испытания не были остановлены.

"Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать исследования" - отмечает Гинцбцрг. Ну а если есть какие-то намеки на связь вакцинации и гибели добровольца, то, по мнению ученого, надо останавливать исследования.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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