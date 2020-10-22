Гинцбург прокомментировал смерть участника испытаний вакцины AstraZeneca

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что если британская компания AstraZeneca продолжила испытания вакцины от коронавируса, то, скорее всего, смерть участника исследований не связана с вакцинацией.

"Когда будет доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека", - подчеркнул Гинцбург в беседе с агентством РИА Новости.

Ранее сообщалось, что скончался один из участников испытаний вакцины британской компании AstraZeneca. При этом причина смерти не раскрывается, так же, как и тот момент, получил ли доброволец плацебо (обманку, не лекарство) или активный препарат. Но после смерти добровольца испытания не были остановлены.

"Если нет причинно-следственной связи и это подтверждено некоторым сообществом врачей, которые вправе это подтверждать в рамках протокола этих исследований, то, конечно, надо продолжать исследования" - отмечает Гинцбцрг. Ну а если есть какие-то намеки на связь вакцинации и гибели добровольца, то, по мнению ученого, надо останавливать исследования.