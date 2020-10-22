Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса у члена семьи

В ближайшее время министр здравоохранения России Михаил Мурашко будет работать удаленно и уйдет на самоизоляцию, так как у одного из членов его семьи оказался положительным тест на COVID-19. Эту информацию "Российской газете" подтвердили в Минздраве.

Других подробностей не сообщили, отметив лишь, что располагают только этой информацией. Вся остальная - личного свойства, которая не может разглашаться.

Как сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, Марашко сразу же после получения членом семьи положительного результата повторного ПЦР-теста на COVID-19 принял решение уйти на самоизоляцию.

При этом сам министр чувствует себя хорошо. Он решил самоизолироваться, заботясь о здоровье сотрудников министерства. В ближайшее время представлять Минздрав на публичных мероприятиях будет первый заместитель министра Игорь Каграманян.