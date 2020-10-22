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22.10.2020 00:07
Рубрика: Спорт

Динамит в кулаках

Хабиб и Гэтжи перед боем рассказали, в чем их сила
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8293)
На "Бойцовском острове" в Абу-Даби действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и претендент на его пояс Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед самым ожидаемым поединком в смешанных единоборствах. Они также пообщались с журналистами и рассказали, чего от них ждать 24 октября в октагоне.

- Я финишировал многих хороших бойцов. Думаю, выиграть у такого соперника, как Джастин Гэтжи, который победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом, много значит для моего наследия, - отметил Хабиб. - Гэтжи - сильный боец. Динамит в кулаках у него есть, он хорошо бьет ногами. Хотя в стойке все они хороши. Но когда я хватаю и опрокидываю их на канвас, все меняется.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Уверенной победы Нурмагомедова ждет гонщик Даниил Квят

Нурмагомедов также назвал еще одну слабую сторону американца, а также сравнил его с другими соперниками, в бою с которыми уже защитил титул, - с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Обоих он поймал на своих фирменных приемах - заломе шеи и удушении сзади.

- Гэтжи, впрочем, как и Конор, наиболее опасен в первом раунде, - считает чемпион. - Но если говорить про второй и третий раунды, то там они уже не так сильны. Гэтжи лучше в борьбе, чем Конор или Дастин. В любом случае я готовлю себя к тому, чтобы повалить его в клетке сто раз.

Джастин Гэтжи, в свою очередь, будет отчаянно сопротивляться. И, как он правильно заметил, никто не ставил на него в бою против Фергюсона. Однако именно он сейчас находится на "Бойцовском острове". "Хабиб уверен в том, что делает. Ведь он побеждал за счет этого много раз. Но я тоже готов к встрече с ним. Я всегда выступаю на максимуме, когда наступает нужный момент", - предостерег Гэтжи.

Нурмагомедов показал, как тренировался перед боем с Гэтжи

Хабиб, на счету которого 28 побед и ни одного поражения, подчеркнул, что хочет завершить карьеру неоспоримым чемпионом в легком весе. Другая его цель, о чем он сказал в одном из интервью перед боем, - после победы над Гэтжи возглавить сводный рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории. Тем не менее Нурмагомедов отмел сравнение с легендарными профессиональными боксерами Мохаммедом Али и Майком Тайсоном, на которое намекнули журналисты.

- Мохаммед Али находится на совершенно другом уровне. Тайсон чуть поближе, но все равно выше, - заявил Хабиб. - Вряд ли я смогу приблизиться к ним, но я к этому и не стремлюсь. Моя задача - выигрывать каждый бой.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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