Хабиб и Гэтжи перед боем рассказали, в чем их сила

- Я финишировал многих хороших бойцов. Думаю, выиграть у такого соперника, как Джастин Гэтжи, который победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом, много значит для моего наследия, - отметил Хабиб. - Гэтжи - сильный боец. Динамит в кулаках у него есть, он хорошо бьет ногами. Хотя в стойке все они хороши. Но когда я хватаю и опрокидываю их на канвас, все меняется.

Нурмагомедов также назвал еще одну слабую сторону американца, а также сравнил его с другими соперниками, в бою с которыми уже защитил титул, - с ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье. Обоих он поймал на своих фирменных приемах - заломе шеи и удушении сзади.

- Гэтжи, впрочем, как и Конор, наиболее опасен в первом раунде, - считает чемпион. - Но если говорить про второй и третий раунды, то там они уже не так сильны. Гэтжи лучше в борьбе, чем Конор или Дастин. В любом случае я готовлю себя к тому, чтобы повалить его в клетке сто раз.

Джастин Гэтжи, в свою очередь, будет отчаянно сопротивляться. И, как он правильно заметил, никто не ставил на него в бою против Фергюсона. Однако именно он сейчас находится на "Бойцовском острове". "Хабиб уверен в том, что делает. Ведь он побеждал за счет этого много раз. Но я тоже готов к встрече с ним. Я всегда выступаю на максимуме, когда наступает нужный момент", - предостерег Гэтжи.

Хабиб, на счету которого 28 побед и ни одного поражения, подчеркнул, что хочет завершить карьеру неоспоримым чемпионом в легком весе. Другая его цель, о чем он сказал в одном из интервью перед боем, - после победы над Гэтжи возглавить сводный рейтинг UFC вне зависимости от весовой категории. Тем не менее Нурмагомедов отмел сравнение с легендарными профессиональными боксерами Мохаммедом Али и Майком Тайсоном, на которое намекнули журналисты.

- Мохаммед Али находится на совершенно другом уровне. Тайсон чуть поближе, но все равно выше, - заявил Хабиб. - Вряд ли я смогу приблизиться к ним, но я к этому и не стремлюсь. Моя задача - выигрывать каждый бой.