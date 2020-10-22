В Иране отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США

Тегеран прокомментировал заявления директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, будто Исламская республика собирается "повлиять на президентские выборы" в ноябре, манипулируя общественным мнением путем использования некой информации о регистрации американских избирателей. Якобы она стала доступна иранским хакерам. С опровержением на телеканале ABC выступил пресс-секретарь делегации Ирана в ООН Ализера Мирюсефи.

По словам иранского дипломата, эти утверждения "абсурдны" и нацелены на внутреннюю аудиторию Соединенных Штатов, которые сами регулярно вмешиваются в электоральные процессы в других странах. При этом у Тегерана нет никаких предпочтений по поводу исхода ноябрьского голосования, подчеркнул Мирюсефи.

Напомним, в намерении повлиять на президентские выборы господин Рэтклифф заодно обвинил и Россию. В Москве ранее не раз заявляли о бездоказательности подобных слухов, которые не были ничем подтверждены и в ходе внутриамериканского расследования под руководством спецпрокурора Мюллера, продолжавшегося два года.