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22 октября 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 21 октября 2020 года № 142-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Дополнить указ пунктами 17, 18 следующего содержания:

"17. Департаменту образования Ивановской области, главам городских округов и муниципальных районов Ивановской области, руководителям частных общеобразовательных организаций на период каникул обучающихся (с 26.10.2020 по 08.11.2020 включительно) исключить пребывание педагогических работников общеобразовательных организаций в здании и на территории общеобразовательной организации посредством перевода их на дистанционную форму работы.

18. Индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций, в том числе частных, расположенных на территории Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей, а также организованное проведение временного досуга детей, спортивную подготовку, в период с 26.10.2020 до 08.11.2020 включительно осуществлять проведение занятий исключительно с применением технологии опосредованного (на расстоянии) взаимодействия обучающихся и педагогических работников, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

1.2. Подпункт 26.1 пункта 26 изложить в следующей редакции:

"26.1. Обеспечить в периоды с 28.03.2020 до 05.07.2020 включительно и с 24.10.2020 по 08.11.2020 включительно временное приостановление возможности использования для проезда транспортного приложения универсальной карты школьника.".

1.3. Пункт 28 указа изложить в следующей редакции:

"28. В целях обеспечения исполнения подпунктов 26.1, 26.2 пункта 26 настоящего указа запретить использование терминалов для приема социальных карт в общественном транспорте на муниципальных и межмуниципальных маршрутах Ивановской области:

в части транспортного приложения универсальной карты школьника - на периоды с 28.03.2020 до 05.07.2020 включительно и с 24.10.2020 по 08.11.2020 включительно;

в части транспортного приложения социальных карт жителей Ивановской области - на период с 28.03.2020 до 05.07.2020.".

2. Действие абзаца шестого подпункта 10.6 пункта 10 указа Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" приостановить с 26.10.2020 по 08.11.2020 включительно.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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