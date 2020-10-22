Как смартфоны влияют на реакцию водителей за рулем

Смартфоны за рулем - зло. Об этом знают все, но мало кто из водителей может полностью отказаться от гаджетов во время движения машины.

В ГИБДД России напоминают, что скорость реакции водителя при взгляде на телефон замедляется на 3 секунды, и за это время автомобиль проезжает 49,5 метров.

Тем, кто постоянно "зависает" в телефоне, находясь за рулем, остается только надеется на то, что в такой ситуации им удастся попасть в те самые 20% везунчиков, которым в подобных обстоятельствах посчастливилось избежать дорожной аварии.

При управлении со смартфоном в руках стиль вождения становится значительно более беспорядочным: водители допускают отклонения в траектории и скорости движения, что нередко приводит к выезду на встречную полосу.

Так что решение проблемы может быть только одно. Сел за руль - отложи телефон.

В прошлом году, по статистике ГИБДД, по всей стране было оформлено 84,8 тысячи штрафов по ст. 12.36.1 КоАП РФ "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства". Наказание за такое нарушение - 1,5 тысячи рублей.