Указ главы Республики Крым от 22 октября 2020 года № 330-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 3:

подпункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие абзаца второго настоящего подпункта не распространяется на обслуживание граждан в объектах (предприятиях) общественного питания (за исключением обслуживания граждан в магазинах кулинарии и отделах кулинарии), при предоставлении услуг кейтеринга, а также при предоставлении иных услуг, оказываемых в дистанционном режиме и (или) не предполагающих непосредственный контакт с потребителем.";

в пункте 4:

абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:

"Действие настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Единый календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения, на проведение 25 октября 2020 года торжественного мероприятия, посвященного открытию памятника дважды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану на площади Амет-Хана Султана в городе Симферополе с количеством участников мероприятия не более 20 человек, на проведение 29 октября 2020 года публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года в г. Евпатория, ул. Демышева, д. 129, актовый зал муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Евпаторийская детская школа искусств", а также на проведение собраний (конференций), проводимых в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения, установленных пунктом 3 настоящего Указа.";

в пункте 11:

подпункт 11.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на граждан при посещении объектов (предприятий) общественного питания, за исключением магазинов кулинарии и отделов кулинарии.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов







