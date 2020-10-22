Лукашенко поблагодарил Нарышкина за сотрудничество

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что вокруг Союзного государства "сложилась непростая обстановка". Об этом он заявил на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, который в четверг прилетел в Минск для участия в совместном заседании коллегии спецслужб двух государств.

Как передает ТАСС, Лукашенко выразил благодарность гостю из Москвы за тесное сотрудничество, в том числе за регулярное информирование белорусских коллег и лично президента республики по важным вопросам. К этой информации в Минске относятся со всей серьезностью, заверил Александр Лукашенко Сергея Нарышкина.

Он также подтвердил взаимный интерес братских стран и народов друг к другу. "В этом бешеном мире, особенно ошалевшем от пандемии, друзей у нас немного", - заключил белорусский лидер.