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22.10.2020 10:35
Рубрика: Спорт

Мяч игрока "Краснодара" претендует на лучший гол тура в Лиге чемпионов

Текст: Артур Нанян
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

УЕФА назвал номинантов на лучший гол недели в групповом этапе Лиги чемпионов. Среди них оказался защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес.

Фото: REUTERS
Игру вратаря Матвея Сафонова отметил главный тренер "Ренна"

Эквадорец принес своей команде ничью в гостевой встрече с французским "Ренном", мощным ударом с левой ноги поразив ворота соперника (1:1). Конкурентами Рамиреса в этой номинации являются Лука Модрич ("Реал"), Корентен Толиссо ("Бавария") и одноклубник Алексея Миранчука по "Аталанте" Алехандро Гомес. Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Также были названы кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В список вошли: Альваро Мората ("Ювентус"), Кингсли Коман ("Бавария"), Тете ("Шахтер") и Анхелиньо ("РБ Лейпциг").

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