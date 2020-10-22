Мяч игрока "Краснодара" претендует на лучший гол тура в Лиге чемпионов

УЕФА назвал номинантов на лучший гол недели в групповом этапе Лиги чемпионов. Среди них оказался защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес.

Эквадорец принес своей команде ничью в гостевой встрече с французским "Ренном", мощным ударом с левой ноги поразив ворота соперника (1:1). Конкурентами Рамиреса в этой номинации являются Лука Модрич ("Реал"), Корентен Толиссо ("Бавария") и одноклубник Алексея Миранчука по "Аталанте" Алехандро Гомес. Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте УЕФА.

Также были названы кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В список вошли: Альваро Мората ("Ювентус"), Кингсли Коман ("Бавария"), Тете ("Шахтер") и Анхелиньо ("РБ Лейпциг").