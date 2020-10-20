"Краснодар" спас игру с "Ренном" в первом туре Лиги чемпионов

Во вторник вечером в первом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов УЕФА "Краснодар" в гостях сыграл вничью с французским клубом "Ренн" - 1:1 (0:0). Счет с пенальти открыл игрок хозяев Гирасси. А вскоре Рамирес забил ответный мяч. Во втором туре 28 октября "быки" примут на своем поле лондонский "Челси".

Кубанская команда, исполнившая наконец-то свою мечту выступить в главном европейском клубном турнире, перед самым его стартом столкнулась с целой серией крайне неприятных моментов. Как уже сообщалось, на поле не могли выйти сдавшие сомнительные результаты тесты на коронавирус Марков и Кабелла, а также травмированные Классон, Вандерсон и Ари. Остался в Краснодаре и заболевший ангиной главный тренер Мурад Мусаев.

В результате заменивший его на тренерском мостике помощник Артур Оленин выпустил на газон стадиона "Роазон Парк" в основе сразу шесть защитников: Сорокина, Рамиреса, Чернова, Смольникова, Кайю и Петрова.

И словно продолжение этих неприятных новостей - совершенно неожиданное поражение на своей арене питерского "Зенита" в первом матче от бельгийского "Брюгге" -1:2. Вот так для российских клубов начался розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА…

На этом фоне ситуация в стане соперника выглядела просто идиллической: за последнее время "Ренн" - между прочим, тоже дебютант Лиги чемпионов - не потерял никого из ведущих футболистов. Более того, "красно-черные" под руководством Жюльена Стефана не еще ни разу не проиграли в сезоне и сейчас делят с "ПСЖ" второе-третье места в национальном первенстве.

У "Ренна" с первых минут появилась на поле восходящая звезда французского футбола (уже игрок национальной сборной) - 17-летний полузащитник Камавинга. И уже на четвертой минуте юный хавбек проскочил по левому флангу между защитниками, набросил мяч на голову дель Кастильо, который из центра штрафной с десяти пробил точно в Сафонова.

Вообще, французы сразу основательно взяли мяч под свой контроль, стараясь найти уязвимые точки в обороне соперника. Чем заставили в основном защищаться даже отправленных в полузащиту Смольников и Рамиреса.

К середине тайма "быки" немного успокоились и стали больше атаковать, Вильена и Уткин даже пробили по чужим воротам, правда неточно. Но Камавинга тут же прицельно выстрелил метров с 23-х, заставив голкипера гостей вытащить мяч из-под перекладины. Затем он же заставил Сафонова спасти свою команду, парировав в прыжке мощный дальний удар.

А вот первая фирменная комбинация "Краснодара" с участием Уткина, Ольссона, Петрова и Берга на 32-й минуте вполне могла завершиться голом. Шведский форвард, получивший справа точную передачу от Петрова, в падении пробил метров с семи, но защитник гостей сумел вынести мяч из пустых ворот. В конце тайма Кайю после подачи Олссона слева со штрафного с угла вратарской головой не попал в ближний угол.

Вторую половину бретонцы (Ренн - столица этой провинции) также начали сверхактивно: Камавинга снова принялся обыгрывать гостей возле штрафной, создавая напряжение у ворот "быков".

И вскоре французы открыли счет. Причем гол гости "привезли" собственными усилиями. Кайю в центре грубо ошибся, "Ренн" понесся в контратаку, а Сорокин зачем-то бросился в подкат и снес Траоре. Греческий арбитр нарушения не зафиксировал, но тут же по подсказке ВАР показал на "точку". Сафонов почти отбил пенальти от Гирасси, но мяч проскочил под ним все-таки в сетку - 0:1, 56-я минута.

К счастью, "Краснодар" уступал совсем немного времени. Рамирес с левого угла штрафной мощно выстрелил в верхний ближний угол, удивив не ожидавшего такого развития событий голкипера хозяев Гомиса - 1:1, 59-я минута.

"Ренн", понятно, ринулся вперед, проведя серию замен и опять серьезно прижав гостей в их штрафную. В одном из моментов снова выручил Сафонов, отбивший удар Доко с десяти метров.

Сафонов (в самом конце встречи Матвей великолепно взял мяч после удара французов с нескольких метров) и его помощники отчаянно сражались, чтобы сохранить ничью. И "быкам" это удалось. "Краснодар" очень достойно стартовал в Лиге чемпионов.