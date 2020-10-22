Назван первый недостаток iPhone 12

Смартфоны нового поколения iPhone 12 очень быстро разряжаются при работе в сетях пятого поколения 5G. Это выяснил один из обзорщиков - сотрудник издания The Verge Нилай Патель.

По его словам, в 5G-режиме смартфон (Нилай использовал версию Pro) проработал два с половиной часа, после чего от 100 процентов заряда осталось 18. "Я думаю, время автономной работы iPhone 12 Pro будет сильно отличаться в зависимости от того, насколько активно люди используют сети 5G и в особенности mmVawe 5G", - резюмирует он.

На снизившиеся показатели автономной работы также обратил внимание сотрудник Engadget Крис Веласко. Кроме того, авторы обзоров отмечают, что при использовании 5G происходил повышенный нагрев устройства.

В России предзаказ на модели iPhone 12 и 12 Pro стартовал в минувшую среду, 21 октября, цены уже известны.