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Назван первый недостаток iPhone 12

Текст:   Антон Благовещенский
22.10.2020,  
10:10
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Смартфоны нового поколения iPhone 12 очень быстро разряжаются при работе в сетях пятого поколения 5G. Это выяснил один из обзорщиков - сотрудник издания The Verge Нилай Патель.

По его словам, в 5G-режиме смартфон (Нилай использовал версию Pro) проработал два с половиной часа, после чего от 100 процентов заряда осталось 18. "Я думаю, время автономной работы iPhone 12 Pro будет сильно отличаться в зависимости от того, насколько активно люди используют сети 5G и в особенности mmVawe 5G", - резюмирует он.

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На снизившиеся показатели автономной работы также обратил внимание сотрудник Engadget Крис Веласко. Кроме того, авторы обзоров отмечают, что при использовании 5G происходил повышенный нагрев устройства.

В России предзаказ на модели iPhone 12 и 12 Pro стартовал в минувшую среду, 21 октября, цены уже известны.

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