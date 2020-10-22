Нужно ли обкатывать новую зимнюю резину

Многие опытные автомобилисты знают, что первое время новые зимние шины могут вести себя странно, особенно это касается "липучек". Производители это подтверждают: мол, перед полноценной ездой резине нужно адаптироваться. Сколько по времени занимает "обкатка" новых зимних шин?

На протекторе новых шин можно заметить "волоски" и цветные полоски. Они возникают в процесс изготовления.

На финальном этапе производства будущая шина проходит вулканизацию: мягкий материал заливают в форму, сдавливают и получают необходимый рисунок протектора. "Волоски" возникают в тех местах, где находятся технологические отверстия, куда уходит воздух и лишний материал.

Перед вулканизацией на форму наносится специальный состав, защищающий ее от прилипания материала. Смазка остается на уже готовой шине.

По исследованиям производителей "волоски" реально улучшают сцепление с обледенелой дорогой: примерно на 2 процента в поперечном направлении и на 6-8 процентов - в продольном, пишет aif.ru. Конечно, металлические шипы они не заменят, но толк от них есть.

Технологическая смазка наоборот вредит поведению новых шин. Покрышки могут заскользить в любой момент, поскольку жидкость забивает поры резины, из-за чего коэффициент сцепления падает.

Поэтому новые шины лучше обкатать: какое-то время ездить медленнее и осторожнее, чем хочется. За время адаптации масляная смазка сойдет вместе с верхним слоем материала.

Шипованную резину тоже нужно обкатывать, поскольку крепления металлических элементов могут быть ослаблены той же смазкой. Ее используют для облегчения вставки зубьев в прорези на поверхности шин. Поэтому пока смазка не выйдет, шипы могут держаться неплотно, часть из них может даже вылететь в первые дни езды.

Как долго нужно обкатывать новые шины? Специалисты подсчитали, что первые 300 километров пробега стоит быть максимально осторожными. Не разгоняться свыше 80-90 км/ч, не входить в повороты на большой скорости, избегать любых резких маневров.

После 300 километров какое-то время все равно следует избегать максимальных нагрузок на колеса, не заезжать на камни и бордюры. Полная обкатка в среднем занимает 1000 километров, затем колеса следует отбалансировать после усадки.