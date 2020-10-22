Первый премиум-кроссовер из Китая вышел на российский рынок. Названа цена

Chery начала продажи первого в истории марки и всего китайского сегмента на российском рынке премиум-кроссовера.

Цена оказалась соответствующей - от 2 249 900 до 2 399 900 рублей. При этом компания сразу же предложила скидку по Trade-in в 100 тысяч рублей. В общем, если брать китайские автомобили, то дороже только новинки от GAC Motor - минивэн GN8 и кроссовер GS8 и рамный внедорожник Haval H9.

Автомобиль доступен в России в двух версиях - Luxury и Flagship. Обе оснащаются 2-литровым турбомотором мощностью 186 л.с., 7-диапазонным "роботом" с двумя сцеплениями мокрого типа и полным приводом.

В Luxury у автомобиля доступны галогеновые фары головного света, передние противотуманки и светодиодные ДХО. Зеркала заднего вида складываются и обогреваются. Кроме них в "зимнем пакете" - обогревы передних сидений, лобового и заднего стекол.

Руль почему-то остался без подогрева. Зато он обтянут кожей и регулируется по вылету и углу наклона. Салон тоже отделан кожей. Водитель может использовать круиз-контроль и выбирать режимы управления. Его сиденье регулируется в шести направлениях клавишами. Причем есть память настроек. Пассажирское кресло настраивается вручную в четырех направлениях.

Климат-контроль двухзонный и с интеллектуальной системой очистки воздуха. Для второго ряда предназначены дефлекторы воздуховода. Оба центральных подлокотника - с подстаканниками. Стекла легко затонированы. Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения. В солнцезащитных козырьках есть подсветка и зеркала.

Экран виртуальной приборки и тачскрин мультимедиа развернуты на 10,25 и 10,1 дюйма соответственно. Последняя работает с системой QDlink, предоставляя доступ к навигации, видео-файлам и интернету через смартфон. Также работает система "Свободные руки" с Bluetooth-связью. Для кабелей USB предназначены четыре разъема.

В комплектации Flagship колесные диски становятся 19-дюймовыми, фары - светодиодными. В крыше - "панорама", в салоне - атмосферная многоцветная подсветка и ворсовые коврики. Под рулем - "лепестки" управления. Пассажирское сиденье регулируется электроникой в шести направлениях. Добавляются два динамика аудиосистемы. Задняя полусфера затонирована. Кроме того, есть системы кругового обзора с передними датчиками парковки, контроля слепых зон, автоматической парковки и помощи при выезде задним ходом.

Известно, что на старте продаж автомобиль предложат в 15 дилерских центрах в 10 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Перми, Челябинске, Тюмени, Кемерове и Иркутске. В дальнейшем сеть планируют расширить, а в линейке моделей CheryExeed появятся компактный кроссовер LX и флагманский VX.