Кремль объяснил визит Нарышкина в Минск сотрудничеством в рамках СГ

Спецслужбы России и Беларуси обмениваются информацией и визитами в рамках Союзного государства. С событиями в республике это не связано, такое сотрудничество было и раньше. Так в Кремле объяснили визит глава Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Минск​​​.

"В данном случае речь идет о сотрудничестве внешней разведки. В рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб", - пояснил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, "происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, и обмен визитами, контактами, поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках Союзного государства". "Настолько обширное идет взаимодействие, причем это никак не связано с событиями в Беларуси, это взаимодействие имело место и раньше", - уточнил представитель Кремля.

Повестку визита Песков оглашать не стал. "Не могу вам сказать, все-таки это достаточно чувствительные области работы и сотрудничества, поэтому это не может быть общественно-доступной информацией", - заявил он.