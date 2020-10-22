Половине частных компаний ЕС угрожает банкротство

В частности, о страхах лишиться собственного дела к сентябрю 2021 года заявили 55 процентов опрошенных владельцев частных компаний во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Это произойдет, если текущие прибыли останутся на нынешнем уровне и не вернутся к показателям до пандемии коронавируса.

Уточняется, что опрос проводился среди 2 200 малых и средних компаний Евросоюза в минувшем августе и до того, как экономику ЕС накрыла вторая волна эпидемии COVID-19. Она, как известно, уже привела к повторному введению локдаунов, комендантских часов и иных жестких ограничительных мер в ряде европейских стран.

Сообщается, что в предприятиях малого и среднего бизнеса в настоящее время трудоустроены более двух третей трудоспособных граждан ЕС. И возможные массовые банкротства в частном секторе могут привести к увольнению нескольких десятков миллионов человек, что подорвет перспективы восстановления экономики еврозоны (по данным Reuters, падение экономики Евросоюза в текущем году составит около 8 процентов).