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22.10.2020 11:20
Рубрика: Экономика

Половине частных компаний ЕС угрожает банкротство

Текст: Александр Гусаров
Больше половины частных предприятий малого и среднего бизнеса в ЕС опасаются скорого банкротства из-за негативных экономических последствий пандемии COVID-19. Об этом, как пишет Bloomberg, сообщается в исследовании консалтинговой фирмы McKinsey.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, о страхах лишиться собственного дела к сентябрю 2021 года заявили 55 процентов опрошенных владельцев частных компаний во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Это произойдет, если текущие прибыли останутся на нынешнем уровне и не вернутся к показателям до пандемии коронавируса.

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Уточняется, что опрос проводился среди 2 200 малых и средних компаний Евросоюза в минувшем августе и до того, как экономику ЕС накрыла вторая волна эпидемии COVID-19. Она, как известно, уже привела к повторному введению локдаунов, комендантских часов и иных жестких ограничительных мер в ряде европейских стран.

Сообщается, что в предприятиях малого и среднего бизнеса в настоящее время трудоустроены более двух третей трудоспособных граждан ЕС. И возможные массовые банкротства в частном секторе могут привести к увольнению нескольких десятков миллионов человек, что подорвет перспективы восстановления экономики еврозоны (по данным Reuters, падение экономики Евросоюза в текущем году составит около 8 процентов).

Экономика Бизнес В мире Европа Франция В мире Европа Германия В мире Европа Италия В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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