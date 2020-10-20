В Европе ужесточают антикоронавирусные ограничения

В Германии руководство федеральной земли Бавария приняло решение закрыть детские сады и школы в округе Берхтесгаденер-Ланд. Кафе и ресторанам разрешено работать лишь навынос. Гражданам разрешается покидать жилье лишь при наличии уважительной причины, в числе которых посещение магазина, врача или парикмахерской, сопровождение людей, нуждающихся в помощи, занятия спортом в одиночестве. На столь серьезные меры власти пошли из-за того, что в округе количество заболевших в 8 раз превысило условную норму. Такие показатели серьезно бьют по немецкой экономике: в Германии подсчитали, что лечение инфицированного COVID-19 обходится в среднем в 10,7 тысячи евро. При необходимости использовать ИВЛ эта сумма возрастает до 38,5 тысячи евро. Согласно статистике, к аппаратам подключают 14 процентов пациентов с коронавирусом. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала граждан максимально ограничить общение друг с другом, отказаться от путешествий и по возможности оставаться дома. "Это нужно для разгрузки системы здравоохранения, для того, чтобы школы и детские сады оставались открытыми для наших детей, для нашей экономики и наших рабочих мест", - указала она.

Испания

Глава правительства испанского автономного сообщества Наварра Мария Чивите приняла решение изолировать весь регион, чтобы остановить распространение коронавируса. В автономии с четверга на 14 дней вводят самые строгие в Испании ограничительные меры. В течение двух недель будет запрещено пересекать границы региона без крайней необходимости. Исключение делается только для поездок на работу, учебу в университете, ухода за членами семьи и в иных форс-мажорных обстоятельствах. Собираться в общественных местах можно только в группы не более шести человек. Городской и региональный общественный транспорт должен снизить пропускную способность на 50 процентов. Закрываются все бары, кафе и рестораны, игорные заведения, продлен запрет на работу различных обществ и клубов. Магазины, спортивные центры и культурные объекты обязаны ограничить число посетителей до 30-40 процентов от максимальной вместимости, массовые мероприятия отменяются.

Италия

Премьер Италии Джузеппе Конте, объявивший накануне об ужесточении карантинных мер, решил привлечь внимание молодежи к пандемии при помощи их кумиров. Конте лично позвонил самой популярной паре инстаграмщиков реперу Федецу и блогеру Кьяре Фераньи (на двоих у них 33 миллиона подписчиков в Instagram), чтобы попросить их донести до подростков, что ношение маски может спасти не только их собственную жизнь, но и жизнь их родных и близких. Проблема в том, что итальянская молодежь до сих пор пребывает в убежденности, что вирус бьет лишь по пожилому населению, несмотря на то, что статистика свидетельствует об обратном.

После неожиданного звонка от высокопоставленного чиновника рэпер сразу записал видеообращение в своих Stories, призвав подписчиков носить маски и не пренебрегать этим важным антивирусным аксессуаром.

В ФРГ лечение инфицированного COVID-19 обходится в среднем в 10,7 тысячи евро

В Ломбардии с 22 октября вводится комендантский час. С 23.00 до 5.00 гражданам будет запрещено покидать свои дома. По словам главы региона Аттилио Фонтаны, одна из причин распространения коронавируса - ночные вечеринки, на них не соблюдаются установленные правила, а у полиции не хватает сил, чтобы бороться с нарушителями.

Ирландия

Начиная с этой среды ирландцам запрещено удаляться от своих домов более чем на 5 километров. Пересечь условную границу разрешается только для поездки на работу или для визита к врачу. Пабы, бары и рестораны будут закрыты, но смогут доставлять еду и напитки на дом.

Швеция

Необходимость введения карантинных мер, наконец, поняли и в Швеции. Правительство, которое прежде выступало против каких-либо ограничений, разрешило местным властям принимать определенные меры, чтобы остановить рост числа случаев инфицирования коронавирусом. Граждан просят избегать общественных мест - торговых центров, музеев, библиотек, бассейнов, не посещать концерты и тренажерные залы, а также меньше пользоваться общественным транспортом и общаться с людьми пожилого возраста. Примечательно, что все это носит рекомендательный характер и не сопровождается введением штрафных мер.