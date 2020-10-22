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22.10.2020 02:17
Рубрика: Спорт

Пресс-служба "Аталанты" отреагировала на первый гол Миранчука за клуб

Текст: Артур Нанян

Пресс-служба итальянской "Аталанты" опубликовала в Twitter видео с Алексеем Миранчуком, на котором показан момент удара россиянина в эпизоде с его дебютным голом за клуб.

Гасперини прокомментировал первый гол Миранчука за "Аталанту"

"Леди и джентльмены, Алексей Миранчук", - так подписана эта запись.

Напомним: Миранчук вышел на замену в концовке встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлланном" и установил окончательный счет - 4:0. После игры главный тренер "Аталанты" похвалил Алексея.

В клуб из Бергамо Миранчук перешел летом из московского "Локомотива" за 14,5 миллионов евро.

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