Пресс-служба "Аталанты" отреагировала на первый гол Миранчука за клуб

Пресс-служба итальянской "Аталанты" опубликовала в Twitter видео с Алексеем Миранчуком, на котором показан момент удара россиянина в эпизоде с его дебютным голом за клуб.
"Леди и джентльмены, Алексей Миранчук", - так подписана эта запись.
Напомним: Миранчук вышел на замену в концовке встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с датским "Мидтьюлланном" и установил окончательный счет - 4:0. После игры главный тренер "Аталанты" похвалил Алексея.
В клуб из Бергамо Миранчук перешел летом из московского "Локомотива" за 14,5 миллионов евро.
Ladies and gentlemen, Aleksej #Miranchuk🎩🇷🇺— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 21, 2020
⠀#FCMAtalanta #UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/0fm1ElxkXF