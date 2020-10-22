Прокурор попросила адвокатов Ефремова не критиковать Пашаева

Необычную просьбу в четверг в Мосгорсуде озвучила представитель гособвинения по делу о смертельном ДТП, которое произошло по вине актера Михаила Ефремова. Прокурор попросила новых адвокатов артиста не критиковать его бывшего защитника Эльмана Пашаева.

"Часть 2 статьи 15 Кодекса профессиональной этики адвоката запрещает критиковать действия и консультации адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь подзащитному", - заявила в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Ефремову представитель гособвинения Диана Галиуллина.

Она добавила, что ранее высказанные критические замечания в адрес Пашаева не должны приниматься судом во внимание.

После судебного процесса в районном суде над Ефремовым представлявший его интересы Пашаев был лишен адвокатского статуса на год.

После этого актер нанял новых адвокатов. Их основной позицией при апелляции стало перекладывание на Пашаева ответственности за отказ Ефремова признать вину. По их мнению, именно неожиданный отказ актера признать вину после того, как он сначала сознался во всем и покаялся, привел к назначению такого жесткого наказания - восьми лет колонии.

В настоящее время актер содержится в столичном СИЗО-5 и рассчитывает на смягчение наказания или замену на условное при пересмотре дела в Мосгорсуде. Тем временем прокурор уже заявила, что считает приговор суда первой инстанции "законным и обоснованным", и попросила оставить его в силе.