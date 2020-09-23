После этого решения он сравнил себя с Иисусом Христом, пообещал подать в суд на СМИ, а также "вернуться через год".

На само заседание Пашаев пришел в голубом костюме, с улыбкой на губах и был внешне абсолютно спокоен.

"Я же адвокат, выступал много раз и всегда готов к дебатам", - ответил он на вопрос, волнуется ли и чего ждет от заседания. Планировалось, что перед коллегами юрист прокомментирует каждый спорный пункт своей работы на процессе по делу Ефремова.

- Эльман Пашаев лишен статуса адвоката на один год, - заявил вышедший к журналистам, среди которых находился и корреспондент "РГ", председатель Адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев сразу после полуторачасового заседания. - Основное обвинение, которое было предъявлено, - нарушение Кодекса профессиональной этики. Решение не было единогласным. Перевес составил всего один голос.

Ранее квалификационная комиссия Адвокатской палаты РСО - Алания нашла нарушения юридической этики в действиях Пашаева: по ее мнению, тот превратил процесс по защите Михаила Ефремова в шоу, что повлияло на вынесение приговора известному актеру, которого осудили в итоге на восемь лет. Минюст России одновременно направил в свои территориальные управления по Северной Осетии и Москве указания внести представления на лишение статуса обоих адвокатов этого нашумевшего процесса - Эльмана Пашаева и его визави на суде Александра Добровинского. В отношении Пашаева точку в этом вопросе должен был поставить высший орган Адвокатской палаты - Совет.

- Нынешнее заседание было очень напряженное, - признался появившийся следом сам Эльман Пашаев. - Есть поговорка: если собираются три адвоката - начинается третья мировая война. А на Совете их было гораздо больше. Представьте, что там происходило... Я считаю, что ничего не нарушил. Но если думаете, что расстроился из-за временной потери адвокатского статуса, то нет - этого не будет. Не мой стиль. Когда Иисус Христос подвергался гонениям, он ведь не впал в уныние? Не собираюсь сравнивать себя с ним, но падать духом тоже не буду. Главное обвинение, из-за которого меня лишили статуса, - то, что я делал заявления в СМИ.

Затем пожал руку Марку Гаглоеву и пообещал, что вернется в организацию.

"Есть поговорка: если собираются три адвоката - начинается третья мировая война..."

- К решению Адвокатской палаты я отношусь с большим уважением, - продолжил Пашаев. - После потери статуса адвоката и раньше. Единственное - теперь не могу защищать обвиняемых, но могу представлять их интересы и работать в составе команды адвокатов. Однако год быстро пролетит - и все вернется на круги своя.

А затем завершил свой спич такими словами:

- Я люблю эту республику и ее народ. В Осетии прожил два года, у меня был свой бизнес, также вел дела. Поэтому много лет назад именно здесь получил адвокатский статус. Ну и, конечно, теперь подам в суд на те СМИ, которые "обливали грязью" меня на процессе.

Стоит отметить, что действия Пашаева на процессе по делу актера Ефремова вызвали большое неофициальное осуждение со стороны всего судебного и адвокатского сообщества страны. Среди юристов этот процесс активно обсуждался, а действия Пашаева с этической и профессиональной стороны вызвали настоящую бурю негодования.

Рычаги и право

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал принятое во Владикавказе решение наиболее адекватным в сложившейся ситуации. "Если бы не тот уровень "скандализации", который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания", - подчеркнул президент ФПА РФ.

Здесь важно подчеркнуть, что адвокатура - саморегулируемая организация, построенная на демократических принципах. Это значит, что ни министерство юстиции, ни руководство Федеральной палаты не вправе наказать конкретного адвоката. Они полномочны только инициировать соответствующие процедуры, чтобы поведение адвоката рассмотрели его коллеги в региональной палате, где он состоит.

Кстати, иногда в профессиональной среде звучали голоса: хватит критиковать Пашаева, это подрывает авторитет адвокатуры. Однако недостойные действия адвоката подрывают авторитет адвокатуры намного больше, чем профессиональная критика в его адрес. Конечно же, у адвокатского сообщества должны быть рычаги воздействия на тех, кто нарушает профессиональные стандарты. И в данном случае они сработали.

Теперь теоретически не ранее чем через год он может попробовать восстановить статус, но гарантии нет. Тому, кто наказан лишением статуса, придется потом вновь доказывать, что достоин быть в адвокатуре.