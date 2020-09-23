Новости

В Ленобласти арестовали актера за убийство и расчленение знакомого 22:04
Аргентина распространила свой суверенитет на часть Антарктиды 22:01
СК возбудил дело о хищении средств для консерватории им. Римского-Корсакова 21:54
Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата Агаева 21:53
Президент России продлил меры для иностранцев из-за коронавируса 21:49
Борьба с расизмом в США убрала афроамериканца с логотипа Uncle Ben's 21:14
В КПРФ сообщили о смерти депутата Госдумы Агаева от коронавируса 21:09
Путин встретится с вновь избранными губернаторами 20:56
Рэпер Гулиев признал вину в ДТП на Остоженке 20:55
Песков рассказал о формате встреч Путина 20:48
Для разгона протестующих в Минске применили водометы 20:19
Строительные организации заняли на выплату зарплат около 400 млн рублей 20:08
Два бывших сотрудника полиции получили большие сроки за взятки 20:04
В посольстве РФ в Болгарии назвали безосновательной высылку двух дипломатов 19:58
В крови сбившего пешеходов рэпера Эллея нашли наркотики 19:57
СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Олега Шереметьева 19:54
Netflix выпустил новый трейлер сериала "Призраки поместья Блай" 19:51
В СК предложили рассмотреть вопрос о введении института воспитателей в школах 19:46
Фильм "Цой" отобран в конкурс Варшавского кинофестиваля 19:45
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа 19:43
Мишустин призвал муниципалитеты привлекать инвесторов 19:40
Регионам выделят деньги на транспорт для врачей и фельдшеров 19:37
Недельная инфляция в России вернулась к нулевым значениям 19:29
США расширили антироссийские санкции 19:18
Греф о сделке "Яндекса" и "Тинькофф": Сбербанк не боится конкуренции 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
23.09.2020 18:25
Рубрика: Происшествия

Ответил за шоу?

Эльмана Пашаева - защитника актера Михаила Ефремова - лишили статуса адвоката на один год
Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 214(8268)
Во Владикавказе в минувшую пятницу состоялось заседание Совета Адвокатской палаты Северной Осетии, на котором рассматривался вопрос о действиях Эльмана Пашаева. В результате защитник актера Михаила Ефремова на скандальном судебном процессе был лишен статуса адвоката на 12 месяцев.
Эльман Пашаев: Я считаю, что ничего не нарушил. Фото: Элла Дзагоева/РГ Эльман Пашаев: Я считаю, что ничего не нарушил. Фото: Элла Дзагоева/РГ
Эльман Пашаев: Я считаю, что ничего не нарушил. Фото: Элла Дзагоева/РГ

После этого решения он сравнил себя с Иисусом Христом, пообещал подать в суд на СМИ, а также "вернуться через год".

Фото: Илья Питалев / ТАСС
Какие проблемы в российской адвокатуре выявил суд над Ефремовым

На само заседание Пашаев пришел в голубом костюме, с улыбкой на губах и был внешне абсолютно спокоен.

"Я же адвокат, выступал много раз и всегда готов к дебатам", - ответил он на вопрос, волнуется ли и чего ждет от заседания. Планировалось, что перед коллегами юрист прокомментирует каждый спорный пункт своей работы на процессе по делу Ефремова.

- Эльман Пашаев лишен статуса адвоката на один год, - заявил вышедший к журналистам, среди которых находился и корреспондент "РГ", председатель Адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев сразу после полуторачасового заседания. - Основное обвинение, которое было предъявлено, - нарушение Кодекса профессиональной этики. Решение не было единогласным. Перевес составил всего один голос.

Ранее квалификационная комиссия Адвокатской палаты РСО - Алания нашла нарушения юридической этики в действиях Пашаева: по ее мнению, тот превратил процесс по защите Михаила Ефремова в шоу, что повлияло на вынесение приговора известному актеру, которого осудили в итоге на восемь лет. Минюст России одновременно направил в свои территориальные управления по Северной Осетии и Москве указания внести представления на лишение статуса обоих адвокатов этого нашумевшего процесса - Эльмана Пашаева и его визави на суде Александра Добровинского. В отношении Пашаева точку в этом вопросе должен был поставить высший орган Адвокатской палаты - Совет.

- Нынешнее заседание было очень напряженное, - признался появившийся следом сам Эльман Пашаев. - Есть поговорка: если собираются три адвоката - начинается третья мировая война. А на Совете их было гораздо больше. Представьте, что там происходило... Я считаю, что ничего не нарушил. Но если думаете, что расстроился из-за временной потери адвокатского статуса, то нет - этого не будет. Не мой стиль. Когда Иисус Христос подвергался гонениям, он ведь не впал в уныние? Не собираюсь сравнивать себя с ним, но падать духом тоже не буду. Главное обвинение, из-за которого меня лишили статуса, - то, что я делал заявления в СМИ.

Затем пожал руку Марку Гаглоеву и пообещал, что вернется в организацию.

"Есть поговорка: если собираются три адвоката - начинается третья мировая война..."

- К решению Адвокатской палаты я отношусь с большим уважением, - продолжил Пашаев. - После потери статуса адвоката и раньше. Единственное - теперь не могу защищать обвиняемых, но могу представлять их интересы и работать в составе команды адвокатов. Однако год быстро пролетит - и все вернется на круги своя.

А затем завершил свой спич такими словами:

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Бастрыкин поручил проверить адвоката Пашаева на мошенничество с квартирой

- Я люблю эту республику и ее народ. В Осетии прожил два года, у меня был свой бизнес, также вел дела. Поэтому много лет назад именно здесь получил адвокатский статус. Ну и, конечно, теперь подам в суд на те СМИ, которые "обливали грязью" меня на процессе.

Стоит отметить, что действия Пашаева на процессе по делу актера Ефремова вызвали большое неофициальное осуждение со стороны всего судебного и адвокатского сообщества страны. Среди юристов этот процесс активно обсуждался, а действия Пашаева с этической и профессиональной стороны вызвали настоящую бурю негодования.

Рычаги и право

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал принятое во Владикавказе решение наиболее адекватным в сложившейся ситуации. "Если бы не тот уровень "скандализации", который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания", - подчеркнул президент ФПА РФ.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Добровинский назвал неэтичными комментарии по поводу Пашаева

Здесь важно подчеркнуть, что адвокатура - саморегулируемая организация, построенная на демократических принципах. Это значит, что ни министерство юстиции, ни руководство Федеральной палаты не вправе наказать конкретного адвоката. Они полномочны только инициировать соответствующие процедуры, чтобы поведение адвоката рассмотрели его коллеги в региональной палате, где он состоит.

Кстати, иногда в профессиональной среде звучали голоса: хватит критиковать Пашаева, это подрывает авторитет адвокатуры. Однако недостойные действия адвоката подрывают авторитет адвокатуры намного больше, чем профессиональная критика в его адрес. Конечно же, у адвокатского сообщества должны быть рычаги воздействия на тех, кто нарушает профессиональные стандарты. И в данном случае они сработали.

Теперь теоретически не ранее чем через год он может попробовать восстановить статус, но гарантии нет. Тому, кто наказан лишением статуса, придется потом вновь доказывать, что достоин быть в адвокатуре.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ Михаил Ефремов отбывает наказание за ДТП

Главное сегодня

ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Слуцкий: Высылка российских дипломатов из Болгарии не останется без ответа
США расширили антироссийские санкции
Рэпер Гулиев арестован по делу о ДТП на Остоженке
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми