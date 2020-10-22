Обнаружен еще один путь проникновения коронавируса в клетки

Международная группа ученых, похоже, определила, что делает SARS-CoV-2 очень заразным и способным быстро распространяться в клетках человека. Оказывается, помимо рецептора ACE2, о чем было известно давно, новый коронавирус также использует в качестве "точки входа" рецептор нейропилин-1, сообщается на сайте Бристольского университета.

Вирус прикрепляется и вторгается в клетки с помощью так называемых шиповидных белков (они в совокупности и образуют "корону"). Одним из главных вопросов для разработки вакцин и методов лечения COVID-19 является понимание процесса, как эти "шипы" распознают человеческие клетки.

- Изучая шиповидный белок SARS-CoV-2, мы обнаружили небольшую последовательность аминокислот, которая, казалось, имитировала последовательность в некоторых человеческих белках, которые взаимодействуют с нейропилином-1, - объяснили ученые.

Тогда они сразу решили проверить, какова роль этого рецептора в проникновении вируса в организм человека. В результате гипотеза получила подтверждение в ходе лабораторных испытаний. Более того, ученые синтезировали антитела, напоминающие по своим свойствам природные, которые мешали взаимодействию SARS-CoV-2 с указанным рецептором, благодаря чему уровень проникновения вируса в клетки заметно снизился.

Более подробно с результатами исследования можно познакомиться в статье в журнале Science.