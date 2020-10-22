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22.10.2020 20:04
Рубрика: Власть

Путин посоветовал не лезть к постсоветским странам со своими предложениями

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин призвал к постсоветским странам относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать "ростки государственности".

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Ни в коем случае не вмешиваться со стороны с какими-то советами и с рекомендациями, а тем более избегать всякого вмешательства. Это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих странах", - заявил российский лидер, выступая на на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг. Он призвал дать возможность людям самим аккуратно строить эти отношения внутри общества, "не лезть как слон в посудную лавку со своими предложениями".

Президент России добавил, что Россия с жалостью и тревогой смотрит на происходящее в Киргизии, но не вмешивается в эти процессы. Он отметил, что там "как выборы - так переворот".

"То, что там происходит - это беда Киргизии, киргизского народа", - подчеркнул Путин. Ранее в своем выступлении он также отмечал, что Россия не вмешивается в происходящее в Беларуси.

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