Путин призвал сохранить ООН, Совбез и право вето

Президент России Владимир Путин заявил, что надо сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности, доказавшие свою эффективность.

"Это ООН, Совет безопасности и право вето его постоянных членов", - сказал он в четверг на заседании дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, существующие структуры международной безопасности нельзя полностью перестраивать и отбрасывать.

При этом Путин отметил, что сама идея институциональной коррекции мировой политики как минимум достойна обсуждения.

"Хотя бы в силу того, что соотношение сил, возможностей, позиций государств, как я уже только что говорил, серьезно изменилось, особенно за последние 30-40 лет", - пояснил глава государства.