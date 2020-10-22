Видеотрансляция: Путин принимает участие в заседании клуба "Валдай"

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава государства ежегодно участвует в данном мероприятии, в этом году он сделает это дистанционно, в режиме видеоконференции.

Год назад тема Востока в широком смысле слова стала главной на заседании клуба в Сочи, где выступили с программными речами лидеры пяти государств - России, Азербайджана, Иордании, Казахстана и Филиппин. Владимир Путин заявил, что сирийское урегулирование может стать моделью решения кризисов, рассказал, как удалось избежать развала страны и победить международный терроризм в 90-е, а также предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе.

Напомним, в этом году XVII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Москве с 20 по 22 октября. Тема этого года - "Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира".