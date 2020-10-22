Путин: Проблема изменения климата требует реальных действий

Президент Владимир Путин считает, что проблема изменения климата на планете требует реальных действий и большого внимания.

Выступая по видеосвязи на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай", глава государства подробно остановился на вопросах окружающей среды. Он напомнил о фразе главного героя произведения Антуана де Сент-Экзюпери о необходимости приводить в порядок не только себя, но и свою планету. Путин убежден, что этим надо заниматься постоянно, если мы хотим сохранить наш общий дом для будущих поколений.

При этом президент обратил внимание на необходимость отказываться от неумеренного сверхпотребления.

"Мы часто говорим о том, что природа крайне уязвима перед человеческой деятельностью. Особенно по мере того, как эксплуатация земных ресурсов приобретает все более масштабный, глобальный характер. Но и человек по-прежнему не защищен от природных катаклизмов, многие из которых порождены именно антропогенным вмешательством", - сказал Владимир Путин.

Он привел в пример мнение ученых, утверждающих, что вспышки опасных болезней - это тоже ответ на такое вторжение. "Потому так важно выстроить гармоничные отношения человека и природы, - обратил внимание президент. - Здесь уже накопилось критическое напряжение: мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания".

Глава государства также остановился на вопросе таяния вечной мерзлоты из-за глобального потепления. "Причем, по оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия частота и интенсивность этого процесса только увеличится. Это серьезный вызов для всего мира, для всего человечества и, конечно, для нас, для России, где вечная мерзлота занимает 65% территории", - отметил он.

Владимир Путин подчеркнул, что ситуация может идти по нарастающей, вероятна своеобразная цепная реакция, так как таяние вечно мерзлоты стимулирует выброс в атмосферу метана, температура на планете будет и дальше расти, и так по спирали.

"Не хотим же мы, чтобы климат на Земле приблизился к условиям Венеры с ее безжизненной выжженной поверхностью", - заключил он.