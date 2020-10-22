Рапота: Сообщества стран более предсказуемы, чем отдельные государства

Интеграционные объединения и сообщества стран более предсказуемы, чем отдельные государства. Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии призвал именно с ними вести непрекращающийся диалог.

"Сообщества более предсказуемы, нежели каждый из его отдельных членов. Там есть круг вопросов, по которым полное взаимопонимание, он значительно меньше, чем тот круг вопросов, что решает каждое государство в отдельности. И этот консолидированный подход делает сообщество более понятным, более предсказуемым, - заявил он на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне. - Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы на евразийском пространстве существовал и ЕС, и ЕАЭС, и иные другие образования. А еще лучше, чтобы эти сообщества консолидировались в единую организацию, которая имела бы единые правила игры и поведение которой было бы абсолютно предсказуемо".

Он отметил, что важно заранее установить правила игры на случай возможного обострения ситуации. "Иногда о правилах игры мы договариваемся. Всемирная организация здравоохранения имеет определенный набор критериев, которым должны следовать все страны-члены ВОЗ, но нет механизма принуждения. Стоит ли это делать? Во всяком случае стоит об этом поговорить, - уверен глава Союзного государства. - Мы видим пример Китая, где жесткое принуждение граждан к порядку помогло быстро справиться с пандемией, и пример Швеции, где совершенно иная модель. Я не призываю всех следовать в обычной жизни той или иной модели, но в организациях на случай обострения ситуации какие-то жесткие меры и механизмы принуждения должны существовать. Во всяком случаем нам бы стоило об этом подумать".