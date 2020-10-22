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22.10.2020 16:32
Рубрика: Происшествия

Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева не стали сажать за аферы с премиями

Текст: Иван Петров

Замоскворецкий районный суд Москвы в четверг признал виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева. При этом наказание суд постановил считать условным. "Назначить Шереметьеву наказание в виде четырех лет колонии условно с испытательным сроком на 4 года и запретом занимать должности на государственной службе сроком на два года", - огласила приговор судья Наталья Чепрасова.

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Согласно приговору, Шереметьев признается виновным по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество в особо крупном размере". К слову, по этому составу парламентарию грозило до 10 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что приговор суда совпал с мнением гособвинения. Ранее прокуратура запросила для депутата как раз 4 года условно.

Согласно материалам уголовного дела, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своей помощницы на суммы в размере от 350 до 600 тысяч рублей. В заявки на премирование Шереметьев вносил ложные сведения о выполнении помощницей неких "особо важных и сложных заданий". В общей сложности было выписано премий на сумму в 2 млн рублей. При этом следователи установили, что на самом деле эти деньги Шереметьев присваивал и "распоряжался ими по своему усмотрению".

Отмечается, что подсудимый вводил свою помощницу в заблуждение, сообщая ей, что перечисляемые деньги подлежат выплате иным, якобы работающим на общественных началах помощникам. В связи с чем начисленные премии необходимо было обналичивать и передавать депутату для дальнейшей передачи вымышленным помощникам.

Подсудимый вину не признал. По его мнению, дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой, решившей отомстить ему за увольнение.

Шереметьев с середины августа находится под домашним арестом.

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