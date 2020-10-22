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22.10.2020 19:20
Рубрика: Дороги

На ЦКАД-3 рамки "Свободного потока" начали считывать транспондеры

Текст: Евгений Гайва
Система безбарьерного взимания платы "Свободный поток" начала действовать на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщили в госкомпании "Автодор".
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"На рамках "Свободного потока" специалисты настроили антенны, которые считывают информацию с транспондеров", - отметили в госкомпании. Пока рамки только фиксируют факт проезда автомобиля с транспондером. Когда система заработает полностью, данные о том, какое количестве рамок проехал автомобиль, будут поступать в ООО "Автодор-Платные дороги" для списания средств со счета.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
В госкомпании "Автодор" рассказали о стоимости проезда по ЦКАД

Транспондер T-pass станет одним из самых удобных способов оплаты проезда на ЦКАД, отметили в "Автодоре". Для пользователей транспондеров госкомпании предусмотрены существенные скидки за протяженность маршрута по ЦКАД. Также будут начисляться бонусы для постоянных пользователей.

Но и владельцы транспондеров других эмитентов тоже смогут рассчитывать на скидки при оплате проезда, заметили в госкомпании.