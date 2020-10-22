На ЦКАД-3 рамки "Свободного потока" начали считывать транспондеры

Система безбарьерного взимания платы "Свободный поток" начала действовать на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщили в госкомпании "Автодор".

"На рамках "Свободного потока" специалисты настроили антенны, которые считывают информацию с транспондеров", - отметили в госкомпании. Пока рамки только фиксируют факт проезда автомобиля с транспондером. Когда система заработает полностью, данные о том, какое количестве рамок проехал автомобиль, будут поступать в ООО "Автодор-Платные дороги" для списания средств со счета.

Транспондер T-pass станет одним из самых удобных способов оплаты проезда на ЦКАД, отметили в "Автодоре". Для пользователей транспондеров госкомпании предусмотрены существенные скидки за протяженность маршрута по ЦКАД. Также будут начисляться бонусы для постоянных пользователей.

Но и владельцы транспондеров других эмитентов тоже смогут рассчитывать на скидки при оплате проезда, заметили в госкомпании.