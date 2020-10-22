Открывается продажа билетов на "Декабрьские вечера Святослава Рихтера"

23 октября открывается продажа билетов на фестиваль "Декабрьские вечера Святослава Рихтера", который в сороковой раз пройдет в стенах ГМИИ имени А.С. Пушкина. Приобрести билеты можно будет только в электронных кассах. Количество мест сократится вдвое. Маски, перчатки, измерение температуры на входе - все как всегда в 2020-м. Но - хорошая новость! - музей обещает трансляции концертов онлайн.

В этом году юбилей фестиваля совпал с юбилеем Святослава Рихтера, которому, как и Ирине Антоновой, президенту ГМИИ им. А.С. Пушкина, фестиваль обязан своим существованием. И если 105-летие со дня рождения Святослава Теофиловича музей отмечал в течение всего года, транслируя концерты из музея-квартиры Рихтера, то юбилейный фестиваль должен стать кульминацией этих юбилейных торжеств.

"Это один из важнейших юбилейных фестивалей в истории Пушкинского музея. Сорок лет существуют "Декабрьские вечера". Это часть хромосомного набора нашего музея. И программа этого года будет особенной", - сказала директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак.

Фестиваль этого года обратит взгляд в свое прошлое. Отсюда название - "Обратная перспектива. 2020-1981". Фестиваль напомнит о блистательном прошлом, не повторяя буквально программ "Декабрьских вечеров" минувших лет.

"При неизбежном сокращении концертов нужно было сохранить идею и принципы фестиваля", - говорит куратор музыкальной программы фестиваля Юлия Де-Клер. В программе "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера" четыре концерта.

Название первого концерта - "Художник читает Библию" - повторяет название "Декабрьских вечеров" 1994 года. Камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета исполнит "Семь слов спасителя нашего Иисуса Христа" Йозефа Гайдна в оригинальной версии и "Семь слов" Софьи Губайдулиной. Солист - Александр Рудин, текст прочтет сам Евгений Миронов.

Два следующих концерта - это сольные программы пианистов Михаила Плетнева и Элисо Вирсаладзе, чьи имена неразрывно связаны с историей "Декабрьских вечеров" и которые в представлении не нуждаются. Название концерта Михаила Плетнева "Юбилейное приношение" не только дань памятным датам нынешнего года, но и напоминание о программе одного из прошлых фестивалей. Плетнев исполнит сонаты Шуберта, чью музыку Святослав Рихтер фактически заново открыл для современного слушателя, и "Времена года" Чайковского, которые звучали в исполнении Рихтера на первых "Декабрьских вечерах". Элисо Вирсаладзе исполнит романтические пьесы Шумана и сонату Шопена.

На заключительном вечере "Классика и авангард" Борис Березовский и "Солисты Москвы" исполнят фортепианный концерт Моцарта, оммаж венским классикам от Шнитке. Также именно здесь, в стенах Пушкинского, состоится мировая премьера последнего сочинения Александра Вустина "Юбиляции" (2020), написанного специально для нынешних "Декабрьских вечеров Святослава Рихтера".

Синтез искусств был всегда одним из стержней фестиваля. Прежде всего потому, что идея такого синтеза была дорога самому Святославу Теофиловичу. "Рядом с его роялем стоял пюпитр с произведением, которое, на первый взгляд, никак не было связано с той музыкой, что исполнялась в ту минуту, - говорит куратор выставки Александра Данилова. - Казалось бы, что общего между картиной "Сон в летнюю ночь" Тышлера и 9-й "Мимолетностью" Прокофьева? Или между "Мазуркой" Шопена и портретом Боровиковского? Но для Рихтера эта связь существовала. Выставка "Святослав Рихтер. Я вижу музыку", которая расположится в Белом зале и в музейной колоннаде, делает попытку разгадать тайну пюпитра Рериха. Где-то точно следуя за его воспоминаниями и записями в дневнике, где-то предлагая свои ассоциативные ряды, мы попытались восстановить удивительный мир музыканта, в котором важную роль играли текст, живопись и музыка".

Рассказывая о том, как будет проходить фестиваль, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак заметила, что организаторы попытаются соединить удовольствие и безопасность. Поэтому в этом году фестиваль вынужден отказаться от стоячих входных мест. Не будет также антрактов. И цветы музыкантам можно будет передать только через сотрудников музея. Правда, можно встать и раскланяться издалека с артистом, которому вручают ваш букет. Самое грустное, что выставку можно будет осмотреть только перед концертом. Правда, всегда есть возможность прийти немного пораньше. И, конечно, возможность вернуться в музей тоже всегда с нами.

Прямая речь

Наталия Солженицына:

- Явление "Декабрьских вечеров" для меня - из разряда чудес.

Чудо потому, что здесь не бывает неудачных концертов. Потому, что не бывает пустых кресел. Между музыкантами и залом почти всегда возникает та связь, тот мост, который и делает концерт незабываемым, а всех участников - и в зале, и на сцене - счастливыми.

Еще и потому чудо, что наш любимый музей не просто дает музыке кровлю и дарит ей свой стройный сияющий зал. Он дарит ей свои сокровища, предлагает перекличку, дуэт и год за годом ведет свою молчаливую, но неизменно выразительную партию. А самое удивительное, что чудо это длится, какие бы за стенами ни крутились вихри.