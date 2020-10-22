В Москве обновлен рекорд по числу сделок на рынке новостроек

Столичное управление Росреестра в сентябре зарегистрировало 14 985 сделок на первичном рынке недвижимости - речь идет и о продажах квартир, и о нежилых помещениях. Это в 1,7 раза больше, чем в августе, и вдвое выше, чем в сентябре прошлого года.

Кроме того, это в принципе рекордный показатель - предыдущий рекорд был поставлен в июне прошлого года, когда ведомство зарегистрировало 14,5 тысячи договоров долевого участия.

Глава Росреестра по Москве Игорь Майданов объясняет такой ажиотаж тем, что большинство москвичей, скорее всего, не стали откладывать покупку недвижимости на последний месяц действия льготной ипотеки - октябрь - и поспешили провести сделку в сентябре.

Сегодня, впрочем, стало известно, что программу льготной ипотеки решено продлить до 1 июля 2021 года.