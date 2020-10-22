За неоплату проезда по платным дорогам введут штраф

Госдума приняла в первом чтении законопроект кабмина о штрафах за неисполнение обязанности оплачивать проезд по платным автомобильным дорогам.

Штраф в размере 2,5 тыс. рублей будет грозить владельцам легковых автомобилей, а также водителям "легковушек", принадлежащих иностранным перевозчикам.

Более серьезно - на сумму в 5,5 тыс. рублей - оштрафуют собственника грузового транспортного средства или автобуса. Если речь об иностранном перевозчике, то финансовые санкции грозят опять же водителям.

Фиксация указанных правонарушений будет происходить в автоматическом режиме - при помощи камер на дорогах.

Однако водитель сможет избавиться от штрафа. Это произойдет, если он оплатит проезд по дороге до истечения предусмотренного КоАП РФ срока исполнения постановления. Это, согласно поправкам, "является основанием для освобождения от административной ответственности и прекращения производства по делу об административном правонарушении".

Отметим, что данный законопроект стал продолжением уже принятого парламентом закона. Документ, о котором идет речь, запретил движение по платным автодорогам и их участкам без оплаты. Было прописано, что при безбарьерном въезде пользователь вносит плату с помощью электронного средства регистрации (транспондера).

Также законом установлено, что власти утвердят методику расчета платы и определят предельную сумму. Для трасс федерального значения это сделает кабмин, для остальных - региональные или местные чиновники.