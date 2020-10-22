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22.10.2020 05:19
Рубрика: Происшествия

На камчатском вулкане Безымянный началось извержение

Текст: Дина Непомнящая

Пепловое извержение началось на вулкане Безымянный на Камчатке в четверг утром. Исполин выбросил столб пепла высотой больше девяти километров. Как сообщили в краевом главке МЧС, шлейф пепла распространился в западном направлении. На его пути находятся села Майское и Козыревск.

Фото: iStock
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"Поскольку вулкан в настоящее время частично закрыт облачностью, более точная оценка масштаба извержения появится только с появлением спутниковых данных", - рассказали "Интерфаксу" в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

То, что на Безымянном вскоре начнется извержение ученые поняли еще в начале октября, когда его активность значительно увеличилась. Сейчас для исполина установили наивысший цветовой код авиационной опасности - красный.

Извержения также происходят и на соседнем вулкане Ключевском.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка) находится на востоке Камчатки. Его высота 4850 метров, а приблизительный возраст - 7000 лет.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 350 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 40 километрах от поселков Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района. Высота исполина - 2882 метра.

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