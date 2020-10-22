В двух камчатских поселках после извержения вулкана выпал пепел

В Мильковском районе Камчатского края в двух населенных пунктах выпал пепел, толщиной в один миллиметр. По данным регионального ГУ МЧС, пострадали село Лазо и поселок Атласово.

Ранее сообщалось, что утром в четверг началось извержение вулкана Безымянный, который выбросил столб пепла на девять километров в высоту.

Местным жителям ничего не угрожает, кратковременный пеплопад уже закончился. Однако населению рекомендуют закрыть двери и окна, а также не выходить на улицу без необходимости.

В районе вулкана международные трассы движения самолетов не проходят. В Мильковском районе туристических групп не зарегистрировано.