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22.10.2020 09:31
Рубрика: Власть

Во Владивосток для прохождения испытаний прибыл новейший тральщик

Текст: Анна Бондаренко
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев". Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Корабль противоминной обороны "Яков Баляев". Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Корабль противоминной обороны "Яков Баляев". Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Новейший тральщик "Яков Баляев" прибыл во Владивосток для прохождения заводских и государственных испытаний. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, планируется, что до конца года тральщик корабль войдет в состав ТОФ.

Во Владивосток прибыл третий новейший корвет

Новейший минно-тральный корабль "Яков Баляев" был построен в Санкт-Петербурге. Во Владивосток он прибыл по Северному морскому пути, преодолев порядка 14 тысяч морских миль. Его проводку осуществлял морской буксир "Антей". По пути судно зашло в порт Петропавловска-Камчатского, чтобы пополнить запасы воды и топлива.

Во Владивостоке корабль поставили к пирсу достроечной базы Амурского судостроительного завода в бухте Золотой Рог, отсюда он будет выходить на испытания. Экипаж тоже прибыл в дальневосточную столицу и готовится к заселению на корабль.

Тральщик проекта 12700 "Александрит" "Яков Баляев", стал пятым в серии и четвертым серийным кораблем этого проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева. Корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин.

Справка "РГ"

Особенность "Александритов" - корпус из монолитного стеклопластика, он сформирован методом вакуумной инфузии. Весит такой корпус в два с половиной раза меньше, чем стальной, а прочность его в 1,5 раза выше. Корабли проекта 12700 предназначены для борьбы со всеми видами современных морских мин, они оснащены современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями. Их водоизмещение - 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров. Скорость полного хода - 16 узлов, численность экипажа - 44 человек.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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