Самарская область – ключевой партнер для бизнеса из Германии

Качественную работу областных властей по созданию привлекательных условий для зарубежных партнеров отметили представители немецкого бизнеса. В ходе "VOLGA INVESTMENT SUMMIT 2020", который прошел в Самаре 16 октября, инвесторы отмечали, что действующими здесь преференциями и льготами не может похвастаться ни один другой регион страны.

- Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений, - говорил ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - А это значит, задача улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания новых рабочих мест должна оставаться одним из главных приоритетов Правительства Самарской области. В дополнение к существующим мерам поддержки инвесторов необходимо разработать и новые инструменты, обеспечивающие наилучшие условия для развития бизнеса в регионе.

- Мы выбирали для своего проекта из семи регионов, и Самара была выбрана из-за ее инвестиционной привлекательности. Важные "плюсы" региона - логистическая привлекательность, и обеспеченность инженерными технически кадрами, включая студентов, - рассказал генеральный директор ООО "Линде Инжиниринг Рус" Андреас Реннер. - Мы планируем увеличить российское представительство и принять на работу еще 40 сотрудников. Я очень благодарен нашим инвесторам, которые приняли решение прийти именно в Самару, и благодарен правительству Самарской области - нам дали всестороннюю поддержку, что очень важно для нашего развития.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в регионе действуют все существующие специальные налоговые режимы, каждый инвестиционный проект здесь сопровождают на всех этапах его реализации. Для этого создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

- У нас есть, что предложить иностранным инвесторам, и они высоко ценят наше стремление сделать их работу на самарской земле максимально комфортной. Главный критерий того, что мы все делаем правильно - открытие новых производств крупных зарубежных производителей, создание рабочих мест с высокой заработной платой и привлекательными условиями труда, - подчеркнул министр.

Еще один представитель немецкого бизнеса - компания по производству сухих строительных смесей "КНАУФ" - инвестировала в создание завода на территории Самарской области, став якорным резидентом индустриального парка "Чапаевск". "

- Правительство региона помогало нам на всех этапах строительства предприятия. Нам очень комфортно работать в Самарской области, особенно, учитывая те условия, которые нам дает статус резидента промпарка. Работа с инвесторами в регионе выстроена на отлично, - считает директор чапаевского филиала компании "КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК" Антон Назаров.

Генеральный директор Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг назвал Самарскую область "лидером по привлечению иностранных инвестиций":

- Не случайно здесь разместились многие компании - члены АЕБ: "BOSCH", "Schneider", "Renault", "Faurecia" и многие другие. Мы намерены в ближайшее время еще больше укрепить партнерские связи с регионом, мы всегда готовы к такому сотрудничеству.

Ранее об инвестиционной привлекательности Самарской области говорили представители бизнеса из Франции.