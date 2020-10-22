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22.10.2020 14:51
Рубрика: Происшествия

В Уфе пожилой постоялец пансионата погиб, спускаясь со второго этажа

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Уфе региональный следком возбудил уголовное дело по факту смерти 81-летнего постояльца пансионата для пожилых людей и инвалидов, расположенного в поселке 8 марта Уфы.

По данным ведомства, 16 октября 2020 года постоялец попытался спуститься со второго этажа пансионата через окно на улицу и упал. Его увезли в больницу, а на следующий день мужчина умер.

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Следователи осмотрели место происшествия, исследовали условия проживания погибшего. Сейчас идет допрос постояльцев, руководства и персонала пансионата для установления причины произошедшего. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Также в управлении СК уточнили, что несчастный случай произошел в том же пансионате, что недавно оказался в центре скандала из-за опубликованных в интернете фотографий полуголых пациентов на кроватях без постельных принадлежностей. Правоохранительные и надзорные органы проверку соответствия оказываемых пансионатом услуг требованиям и нормам законом еще не завершили, отметили в управлении СК по РБ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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