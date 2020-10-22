В Уфе нашли нарушения в работе пансионата, где погиб пенсионер

В прокуратуре республики сообщили о результатах проверки частного пансионата для пожилых и инвалидов в Уфе, который заподозрили в ненадлежащем оказании услуг из-за фотографий, опубликованных в интернете.

Как рассказали в надзорном ведомстве, пансионат находится в двухэтажном коттедже, который арендовал уфимец в поселке 8 Марта. Здесь предоставляли услуги по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами.

Проверка выявила: помещение не соответствует ряду требований законодательства. Прокурор Ленинского района Уфы возбудил в отношении организации и генерального директора административные дела за нарушение требований пожарной безопасности, а также за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

- Кроме того, прокуратура Ленинского района обратилась в суд с заявлением с требованием запретить деятельность пансионата до устранения нарушений в полном объеме, - уточнили в прокуратуре Башкирии.

Также в суд направлено заявление о запрете уфимцу использовать это здание до принятия судебного решения.

Между тем региональный следком возбудил уголовное дело по факту смерти 81-летнего постояльца этого пансионата. По предварительной версии, мужчина упал, когда попытался через окно второго этажа выбраться на улицу.