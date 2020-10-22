Транснефть - Западная Сибирь повышает надежность электрохимзащиты магистральных нефтепроводов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по техническому перевооружению средств электрохимической защиты (ЭХЗ) магистральных нефтепроводов (МН) Омск-Иркутск, Анжеро-Судженск- Красноярск, Туймазы-Омск- Новосибирск (ТОН-2), Омск - Павлодар, Красноярск - Иркутск в зоне ответственности Омского, Новосибирского и Красноярского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

Замена средств ЭХЗ выполнялась в рамках Программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия на 2020 год. Цель - обеспечение высокой степени устойчивости оборудования электрохимзащиты к коррозионным процессам, которые являются одной из основных причин возникновения дефектов трубопроводов. Поддержание оборудования электрохимзащиты в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации трубопроводов - важное направление работы в области промышленной безопасности.

В общей сложности на линейной части магистральных нефтепроводов установлено 18 новых устройств катодной защиты, заменены анодные и катодные дренажные кабельные линии, смонтированы 195 контрольно-измерительных пунктов. В ходе техперевооружения применены комплектные глубинные анодные заземлители, помещенные в специально пробуренные скважины глубиной до 30 м. Заземлители изготовлены из магнетитовых электродов, среди преимуществ которых - низкая скорость растворения. Все оборудование смонтировано взамен выработавшего свой эксплуатационный ресурс.

По завершению основного комплекса работ выполнены необходимые измерения параметров новых средств ЭХЗ и проведена проверка на соответствие проектным значениям. В настоящее время системы ЭХЗ МН работают в штатном режиме.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"