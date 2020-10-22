Транснефть - Западная Сибирь повышает надежность электрохимзащиты магистральных нефтепроводов

Новости

Еще 2519 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:42
Подписано постановление о создании культурных центров в поселках ДФО 09:21
Студента из Камеруна обворовали на автовокзале 09:10
Наталья Сергунина: Более 180 некоммерческих организаций получат гранты мэра Москвы 08:56
Зенитная система С-400 установила рекорд меткости 08:49
Минобрнауки: общежития вузов не станут расселять из-за коронавируса 08:41
Более 4 тысяч москвичей стали донорами плазмы с антителами к COVID-19 08:30
Названо заболевание, которое снижает риск заражения COVID-19 08:15
Авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей 08:11
В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства 06:48
Экипаж МКС на "Союзе МС-16" успешно вернулся на Землю 06:08
Международный экипаж МКС успешно вернулся на Землю 05:55
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания 05:37
На камчатском вулкане Безымянный началось извержение 05:19
Авиагруппа отправилась к месту посадки космического корабля "Союз МС-16" 04:59
Военная авиация вылетела к месту посадки "Союза МС-16" 04:43
В Грузии напавший на банк мужчина освободил последних трех заложников 04:20
Трамп назвал одно положительное качество демократов 04:12
Глава центра Гамалеи сравнил вакцину и лекарства от коронавируса 03:35
Кудь-Сверчков с МКС пожелал возвращающемуся на Землю экипажу мягкой посадки 03:35
Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена 03:10
Жесткий карантин начал действовать на всей территории Ирландии 02:48
Госдеп США одобрил поставку Тайваню вооружений на 1,8 миллиарда долларов 02:22
Пресс-служба "Аталанты" отреагировала на первый гол Миранчука за клуб 02:17
В НАСА назвали успешной миссию по забору грунта с астероида Бенну 01:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
22.10.2020 09:19

Транснефть - Западная Сибирь повышает надежность электрохимзащиты магистральных нефтепроводов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по техническому перевооружению средств электрохимической защиты (ЭХЗ) магистральных нефтепроводов (МН) Омск-Иркутск, Анжеро-Судженск- Красноярск, Туймазы-Омск- Новосибирск (ТОН-2), Омск - Павлодар, Красноярск - Иркутск в зоне ответственности Омского, Новосибирского и Красноярского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

Замена средств ЭХЗ выполнялась в рамках Программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта производственных объектов предприятия на 2020 год. Цель - обеспечение высокой степени устойчивости оборудования электрохимзащиты к коррозионным процессам, которые являются одной из основных причин возникновения дефектов трубопроводов. Поддержание оборудования электрохимзащиты в работоспособном состоянии в течение всего срока эксплуатации трубопроводов - важное направление работы в области промышленной безопасности.

В общей сложности на линейной части магистральных нефтепроводов установлено 18 новых устройств катодной защиты, заменены анодные и катодные дренажные кабельные линии, смонтированы 195 контрольно-измерительных пунктов. В ходе техперевооружения применены комплектные глубинные анодные заземлители, помещенные в специально пробуренные скважины глубиной до 30 м. Заземлители изготовлены из магнетитовых электродов, среди преимуществ которых - низкая скорость растворения. Все оборудование смонтировано взамен выработавшего свой эксплуатационный ресурс.

По завершению основного комплекса работ выполнены необходимые измерения параметров новых средств ЭХЗ и проведена проверка на соответствие проектным значениям. В настоящее время системы ЭХЗ МН работают в штатном режиме.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Путин назвал вакцинацию от коронавируса задачей номер один
Авиакомпании попросили у правительства 50 миллиардов рублей
Льготников с правом на бесплатные лекарства объединят в единый регистр
В Росгвардии прокомментировали задержание бывшего замглавы ведомства
Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в продуктах питания