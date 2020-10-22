В регионах СФО снизилась средняя стоимость ОСАГО

В СФО подешевела "автогражданка". Лидирует Кемеровская область: по сравнению с сентябрем прошлого года, средняя стоимость обязательного страхования здесь снизилась на 2,9 процента. На втором месте - Омская область (минус 1,8 процента), на третьем - Красноярский край (снижение на 0,22 процента). По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), среднестатистический кузбасский автовладелец теперь платит за полис ОСАГО 5578 рублей, красноярский - 5315, омский - 5305 рублей.

Самая дорогая "автогражданка" в Москве (9198 рублей), Московской области (9119) и Татарстане (8 953 рублей). Наибольший рост цены полиса в сентябре 2020-го по сравнению с годичной давностью зафиксирован в Кировской области - на 51 процент. В целом по России средняя цена полиса в сентябре 2020-го осталась на уровне сентября прошлого года.

- Учитывая огромную территорию, в Сибири проще преодолевать такие расстояния самолетом, чем на автомобиле. Автозаводов здесь нет, доставлять и перегонять технику нужно издалека, это повышает ее стоимость. А средние доходы невысоки. Поэтому отношение к машинам в целом более бережливое. Индивидуализация тарифов и снижение стоимости полисов для безаварийных водителей здесь дали максимальный эффект, - отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

- Размер убытков в Сибири ниже, потому что в столице и европейских городах страны больше новых и дорогих машин, - делится собственными наблюдениями с корреспондентом "РГ" председатель правления омской областной общественной организации "Общество по защите прав потребителей в сфере страхования" Игорь Пушкарь. - Согласитесь, что авария "Майбаха" обойдется владельцу на порядок дороже, чем "Лады".

По словам специалистов, изменение стоимости ОСАГО связано с изменением тарифного коридора. Прежде в основе "автогражданки" лежали базовые тарифы, а пять лет назад установили первый коридор, который сейчас расширен сразу на десять процентов. В результате минимальная ставка понизилась до 2471 рубля, максимальная выросла до 5436 рублей.

Применять гибкие рыночные механизмы компании заставляет высокая конкуренция. Для потребителей это означает более справедливое тарифообразование. Если в условиях жесткого регулирования все автовладельцы - и молодые, и опытные, и аккуратные, и лихачи - платили усредненную цену за страховку, то теперь на смену "уравниловке" приходит индивидуальный расчет полиса.

- Сейчас, помимо коэффициента бонус-малус, можно точечно учитывать не только аварии, но и поведение водителя. И наказывать рублем автовладельцев за агрессивную езду, - поясняет Игорь Пушкарь. - Компании становятся в этом смысле более самостоятельными, однако они должны разъяснять, из чего формируется базовый тариф, на официальном сайте.

Правозащитники полагают, что рынок ОСАГО становится более цивилизованным. В Омске, например, число претензий автовладельцев к страховым компаниям снизилось вдвое. Сложилась устойчивая судебная практика, поэтому массово занижать выплаты страховщикам стало невыгодно.

Натуральная форма выплат избавила рынок от мошенников. Новый институт финансовых уполномоченных позволяет все больше споров урегулировать в досудебном порядке.

- Тем не менее претензии у автовладельцев к страховщикам остаются, - констатирует Игорь Пушкарь. - Жалуются граждане главным образом на низкое качество ремонта. Компании, владеющие аффилированными СТО, экономят на запчастях, профессиональных специалистах, качественных материалах. Поэтому суды продолжаются.

Тем временем

В связи с пандемией с марта этого года полисы ОСАГО можно оформить без диагностической карты, но с условием, что техосмотр автовладелец пройдет с отсрочкой до 30 октября. При этом он обязан оповестить свою страховую компанию и предоставить подтверждение о соответствующем уведомлении страховщика. Автомобилисты - участники ДТП, не имеющие диагностической карты, рискуют получить требование возместить компании уже выплаченную страховку.