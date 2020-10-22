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22.10.2020 06:10

На разных полисах

В регионах СФО снизилась средняя стоимость ОСАГО
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 239(8293)
В СФО подешевела "автогражданка". Лидирует Кемеровская область: по сравнению с сентябрем прошлого года, средняя стоимость обязательного страхования здесь снизилась на 2,9 процента. На втором месте - Омская область (минус 1,8 процента), на третьем - Красноярский край (снижение на 0,22 процента). По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), среднестатистический кузбасский автовладелец теперь платит за полис ОСАГО 5578 рублей, красноярский - 5315, омский - 5305 рублей.

Самая дорогая "автогражданка" в Москве (9198 рублей), Московской области (9119) и Татарстане (8 953 рублей). Наибольший рост цены полиса в сентябре 2020-го по сравнению с годичной давностью зафиксирован в Кировской области - на 51 процент. В целом по России средняя цена полиса в сентябре 2020-го осталась на уровне сентября прошлого года.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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- Учитывая огромную территорию, в Сибири проще преодолевать такие расстояния самолетом, чем на автомобиле. Автозаводов здесь нет, доставлять и перегонять технику нужно издалека, это повышает ее стоимость. А средние доходы невысоки. Поэтому отношение к машинам в целом более бережливое. Индивидуализация тарифов и снижение стоимости полисов для безаварийных водителей здесь дали максимальный эффект, - отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

- Размер убытков в Сибири ниже, потому что в столице и европейских городах страны больше новых и дорогих машин, - делится собственными наблюдениями с корреспондентом "РГ" председатель правления омской областной общественной организации "Общество по защите прав потребителей в сфере страхования" Игорь Пушкарь. - Согласитесь, что авария "Майбаха" обойдется владельцу на порядок дороже, чем "Лады".

По словам специалистов, изменение стоимости ОСАГО связано с изменением тарифного коридора. Прежде в основе "автогражданки" лежали базовые тарифы, а пять лет назад установили первый коридор, который сейчас расширен сразу на десять процентов. В результате минимальная ставка понизилась до 2471 рубля, максимальная выросла до 5436 рублей.

Применять гибкие рыночные механизмы компании заставляет высокая конкуренция. Для потребителей это означает более справедливое тарифообразование. Если в условиях жесткого регулирования все автовладельцы - и молодые, и опытные, и аккуратные, и лихачи - платили усредненную цену за страховку, то теперь на смену "уравниловке" приходит индивидуальный расчет полиса.

- Сейчас, помимо коэффициента бонус-малус, можно точечно учитывать не только аварии, но и поведение водителя. И наказывать рублем автовладельцев за агрессивную езду, - поясняет Игорь Пушкарь. - Компании становятся в этом смысле более самостоятельными, однако они должны разъяснять, из чего формируется базовый тариф, на официальном сайте.

Правозащитники полагают, что рынок ОСАГО становится более цивилизованным. В Омске, например, число претензий автовладельцев к страховым компаниям снизилось вдвое. Сложилась устойчивая судебная практика, поэтому массово занижать выплаты страховщикам стало невыгодно.

Фото: iStock
После ОСАГО потребители и страховщики чаще всего спорят о "жизни"

Натуральная форма выплат избавила рынок от мошенников. Новый институт финансовых уполномоченных позволяет все больше споров урегулировать в досудебном порядке.

- Тем не менее претензии у автовладельцев к страховщикам остаются, - констатирует Игорь Пушкарь. - Жалуются граждане главным образом на низкое качество ремонта. Компании, владеющие аффилированными СТО, экономят на запчастях, профессиональных специалистах, качественных материалах. Поэтому суды продолжаются.

Тем временем

В связи с пандемией с марта этого года полисы ОСАГО можно оформить без диагностической карты, но с условием, что техосмотр автовладелец пройдет с отсрочкой до 30 октября. При этом он обязан оповестить свою страховую компанию и предоставить подтверждение о соответствующем уведомлении страховщика. Автомобилисты - участники ДТП, не имеющие диагностической карты, рискуют получить требование возместить компании уже выплаченную страховку.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск СФО Кемеровская область Кемерово

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