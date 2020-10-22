"Спартак" сенсационно обыграл СКА в Санкт-Петербурге

Принципиальный матч регулярного чемпионата КХЛ между петербургским СКА и московским "Спартаком" принес весьма неожиданный результат. Столичный клуб в гостях уверенно обыграл армейцев с Невы - 4:1.

Обе команды в начале сезона выглядят нестабильно. СКА подкосил коронавирус, из-за которого из игры выбыли не только ведущие игроки, но и тренерский штаб. Валерий Брагин вернулся к руководству "красно-синими" только в прошлом матче против "Витязя", и вдохновленный этим обстоятельством СКА обыграл подмосковный клуб 5:1. Занятно, что даже несмотря на все свои злоключения, армейцы с Невы привычно идут в лидерах Западной конференции, отставая только от ЦСКА.

"Спартак" же штормит и безо всяких карантинов - команда Олега Знарка провалилась на самом старте, и только в октябре начала более-менее стабильно набирать очки. Но их пока не хватает даже для того, чтобы закрепиться в зоне плей-офф. Так что вопрос о фаворите матча не стоял. Большинство экспертов были уверены в победе армейцев, тем более что дело происходило в Питере.

Реальность перечеркнула все прогнозы. "Спартак" забил гол на первой же минуте - это сделал Артем Федоров. К исходу 15-й минуты табло показывало уже 3:1 в пользу гостей. Голы у москвичей забили Сергей Широков и Максим Цыплаков. А главным мотором "красно-белых" стал защитник Дмитрий Вишневский, оформивший ассистентский хет-трик. СКА смог ответить лишь шайбой Андрея Кузьменко.

В начале второго периода Магнус Хелльберг пропустил в четвертый раз за вечер, после чего грустно покатился на скамейку - место в "рамке" СКА занял Михаил Бердин. Гол Широкова судьи в итоге не засчитали - Брагин запросил видеопросмотр на положение "вне игры", и оказался прав. Но обратную замену вратаря штаб хозяев делать не стал. А "красно-синие", даже получив шанс что-то изменить, продолжили играть так же невнятно.

Статистика бросков в створ по итогам двух периодов выглядела сюрреалистичной - 27:7 в пользу "Спартака". По всем остальным компонентам москвичи тоже выглядели на голову сильнее своих более статусных оппонентов.

В начале третьего периода Широков забросил еще раз, теперь уже по всем правилам - 4:1. У капитана "Спартака" таким образом в этот вечер получился дубль. А эмоции на площадке угасли окончательно. "Красно-белые" очень спокойно довели дело до победы, а игроки СКА как будто не были готовы этому хоть что-то противопоставить. Успех в Петербурге позволил команде Олега Знарка обойти в таблице "Витязь" и подняться на восьмое место в Западной конференции.